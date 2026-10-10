Sanremo, Alex Baudo presenta all’Ariston il libro “Papà, un amico di famiglia”

Sanremo. Nadia Schiavini, Mondadori Bookstore Imperia e Libreria Garibaldi Sanremo, insieme aGiunti Editoree in collaborazione con il teatro Ariston di Sanremo, tornano a proporre un appuntamento dedicato ai libri e alle storie. Giovedì 15 ottobre alle 18, nella Sala Roof 3, sarà protagonista Alex Baudo, che presenterà il suo libro “Papà, un amico di famiglia”, appena pubblicato da Giunti.

Un titolo che già racchiude il cuore del racconto: quello di un figlio che, per gran parte della sua infanzia, ha conosciuto Pippo Baudo non come il celebre personaggio televisivo, ma come una presenza familiare, affettuosa e quotidiana, un “amico di famiglia” con il quale aveva instaurato un legame speciale. Questo intenso memoir ripercorre una vicenda umana e familiare complessa, segnata da una verità scoperta soltanto in età adulta. Alex Baudo, infatti, è cresciuto credendo che suo papà fosse Tullio Formosa, marito della madre Marinella Adinolfi, e ha scoperto a trent’anni che l’uomo che aveva frequentato fin da bambino, con il quale aveva condiviso momenti della quotidianità e verso il quale sentiva un legame particolare, era in realtà il suo vero padre.

Da quella scoperta è iniziato un nuovo capitolo della loro storia, fino al riconoscimento ufficiale e alla costruzione di un rapporto sempre più stretto. Nel libro, però, Alex Baudo non si limita a raccontare la propria vicenda personale: prova soprattutto a restituire il ritratto privato di Pippo Baudo, lontano dall’immagine del grande conduttore, dagli studi televisivi e dai riflettori. Ne emerge la figura di un uomo affettuoso, ironico, capace di mettere a proprio agio le persone, indipendentemente dal loro ruolo o dalla loro notorietà. È questo Pippo, prima ancora del personaggio televisivo, che Alex Baudo sceglie di raccontare.

“Papà, un amico di famiglia” è dunque una storia sulla famiglia, sull’identità e sui legami che possono attraversare il tempo, ma anche un modo per fare i conti con una vicenda personale e trasformare una lunga storia di domande e segreti in un racconto finalmente condiviso.

La presentazione all’Ariston assume inoltre un significato particolare per una città come Sanremoe per il teatro stesso, profondamente legati alla storia professionale e televisiva di Pippo Baudo e al Festival della Canzone Italiana, che il conduttore ha presentato per tredici edizioni, detenendo il record assoluto nella manifestazione.

L’appuntamento prosegue inoltre il percorso degli “Aperitivi all’Ariston”, il format che porta all’interno del teatro momenti di incontro, conversazione e cultura accanto alla tradizionale programmazione di spettacoli e cinema. Lo scorso settembre era stata Laura Imai Messina a salire sul palco dell’Ariston per un incontro dedicato alla sua attività letteraria e al suo particolare rapporto con il Giappone.

Ora, con Alex Baudo, il racconto cambia prospettiva e porta al centro una delle figure più importanti della televisione italiana, osservata però attraverso lo sguardo più intimo e personale possibile: quello di un figlio.

La serata prevede consumazione e libro al costo di 29 €.