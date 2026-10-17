Sanremo, al via il decimo Freesby YUP: quattro squadre in campo per il torneo giovanile di softball

Tra le novità del 2026 figura l’abbassamento dell’età da under 13 a under 12, deciso per ridurre le differenze fisiche tra le bambine e garantire maggiori opportunità sul monte di lancio e nei ruoli difensivi. Il riconoscimento più ambito resta il trofeo Defender, conquistato nel 2025 dal Malnate e assegnato non in base al numero di partite vinte, ma attraverso cinque criteri legati alla formazione tecnica e all’inclusione. Sono previsti 5 punti per la società che farà sperimentare più posizioni alle proprie atlete, 10 per l’impiego di bambine di 9 anni come lanciatrici e altri 5 per quelle di 10 anni. Un ulteriore punto sarà attribuito per ogni giocatrice di queste due fasce d’età inserita a referto, mentre 10 punti extra andranno alla formazione capace di utilizzare almeno tre partecipanti in tutti i ruoli del campo.

A contendersi il premio saranno i detentori del titolo del Malnate, il Milano 46, le esordienti del Langhirano e la selezione del circuito Softballschool. Accanto alle gare ufficiali, il programma prevede anche una formula mista: nelle due partite successive al pranzo di domenica, le formazioni verranno completamente rimescolate. Le giovani softballiste potranno così giocare insieme alle avversarie, conoscere nuove compagne e confrontarsi con esperienze differenti. Il Freesby YUP coinvolge anche famiglie e appassionati, con momenti di aggregazione fuori dal campo. Il programma ha previsto l’accoglienza al Villaggio dei Fiori, animata da mascotte e pupazzi gonfiabili, mentre sabato sera sarà dedicato alla musica e alla condivisione intorno al falò.

La manifestazione terminerà domenica 18 ottobre, con la premiazione prevista intorno alle 16,30. Oltre alla consegna del Defender, saranno assegnati il premio MVP e il riconoscimento speciale per la «Miglior Creaturina», ideato dagli organizzatori per valorizzare l’impegno, la simpatia e la determinazione delle partecipanti più piccole.