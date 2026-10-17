Sanremo, al via il decimo Freesby YUP: quattro squadre in campo per il torneo giovanile di softball
La manifestazione punta su divertimento, inclusione e crescita delle atlete under 12. Domenica la consegna del trofeo Defender
Sanremo. Ha preso il via questa mattina, con il lancio inaugurale del vicesindaco Fulvio Fellegara, la decima edizione del Freesby YUP, il torneo di fine stagione diventato un appuntamento di riferimento nel panorama del softball giovanile italiano. Quattro le squadre partecipanti, impegnate in un fine settimana che mette al centro il gioco, il divertimento e la crescita delle atlete più giovani.
Anche quest’anno la manifestazione conferma la formula introdotta nella passata edizione, senza una classifica finale tradizionale. Una scelta pensata per consentire agli allenatori di schierare tutte le giocatrici, evitando che la ricerca della vittoria penalizzi chi ha meno esperienza. Ogni partecipante riceverà una medaglia celebrativa per il proprio contributo in campo.
Tra le novità del 2026 figura l’abbassamento dell’età da under 13 a under 12, deciso per ridurre le differenze fisiche tra le bambine e garantire maggiori opportunità sul monte di lancio e nei ruoli difensivi. Il riconoscimento più ambito resta il trofeo Defender, conquistato nel 2025 dal Malnate e assegnato non in base al numero di partite vinte, ma attraverso cinque criteri legati alla formazione tecnica e all’inclusione. Sono previsti 5 punti per la società che farà sperimentare più posizioni alle proprie atlete, 10 per l’impiego di bambine di 9 anni come lanciatrici e altri 5 per quelle di 10 anni. Un ulteriore punto sarà attribuito per ogni giocatrice di queste due fasce d’età inserita a referto, mentre 10 punti extra andranno alla formazione capace di utilizzare almeno tre partecipanti in tutti i ruoli del campo.
A contendersi il premio saranno i detentori del titolo del Malnate, il Milano 46, le esordienti del Langhirano e la selezione del circuito Softballschool. Accanto alle gare ufficiali, il programma prevede anche una formula mista: nelle due partite successive al pranzo di domenica, le formazioni verranno completamente rimescolate. Le giovani softballiste potranno così giocare insieme alle avversarie, conoscere nuove compagne e confrontarsi con esperienze differenti. Il Freesby YUP coinvolge anche famiglie e appassionati, con momenti di aggregazione fuori dal campo. Il programma ha previsto l’accoglienza al Villaggio dei Fiori, animata da mascotte e pupazzi gonfiabili, mentre sabato sera sarà dedicato alla musica e alla condivisione intorno al falò.
La manifestazione terminerà domenica 18 ottobre, con la premiazione prevista intorno alle 16,30. Oltre alla consegna del Defender, saranno assegnati il premio MVP e il riconoscimento speciale per la «Miglior Creaturina», ideato dagli organizzatori per valorizzare l’impegno, la simpatia e la determinazione delle partecipanti più piccole.