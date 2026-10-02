Sanremo al Salone Nautico con la consigliera Di Meco: «La sostenibilità al centro del rilancio turistico»

Ha sottolineato come la sostenibilità rappresenti il motore primario della crescita e dell’attrattività turistica internazionale: «La salute degli ecosistemi marini si traduce in benessere per i cittadini e in attrattività per i visitatori di tutto il mondo»

Sanremo. Sanremo ha partecipato al “Salone Nautico Internazionale di Genova” con la consigliera comunale Anna Roberta Di Meco, in rappresentanza del sindaco Alessandro Mager e dell’assessore all’Ambiente Ester Moscato. Nel corso del suo intervento, la consigliera ha ricordato i traguardi raggiunti dalla città e, richiamando i temi emersi nei recenti convegni nazionali dedicati alle Bandiere Blu, ha sottolineato come la sostenibilità rappresenti il motore primario della crescita e dell’attrattività turistica internazionale: «La salute degli ecosistemi marini si traduce in benessere per i cittadini e in attrattività per i visitatori di tutto il mondo», ha evidenziato la consigliera.

Inoltre, ha ricordato come la sfida della tutela ambientale si vinca unendo le forze tra istituzioni, operatori economici e cittadini. A questo proposito sono state citate le iniziative di impatto civico promosse sul territorio, come la “Giornata del Mare” e l’apprezzata iniziativa “Fondali Puliti”, che ha visto operazioni di recupero in un’area centralissima sotto gli occhi di residenti e turisti.