Sanremo, addio al vecchio street control: la polizia locale passa a Guardium

Il comando guidato da Fulvio Asconio sta sperimentando il sistema evoluto di Safety21, già utilizzato in numerose città italiane. La tecnologia è stata testata anche dalla Polizia Municipale di Madrid, con capacità di monitoraggio fino a tre corsie e riconoscimento dei veicoli a velocità fino a 250 km/h

Sanremo. Un sistema di osservazione elettronica capace di riconoscere le automobili parcheggiate in divieto di sosta, leggere automaticamente le targhe, verificare in pochi istanti la regolarità di assicurazioni e revisioni e segnalare agli agenti eventuali irregolarità. Il tutto mentre la pattuglia percorre normalmente le strade cittadine, senza bisogno di fermarsi davanti a ogni veicolo.

È la nuova frontiera dei controlli della Polizia Locale di Sanremo, che in questi giorni sta sperimentando sul campo Guardium, il sistema di pattugliamento dinamico assistito sviluppato da Safety21, società italiana specializzata in tecnologie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile.

Il comando guidato da Fulvio Asconio ha avviato le prove operative del dispositivo, con l’obiettivo di verificarne le potenzialità prima dell’eventuale entrata in servizio ordinaria. Una tecnologia pensata per rendere più rapidi ed efficaci gli accertamenti sulla sosta irregolare, un fenomeno particolarmente diffuso nelle città turistiche, dove l’intensità del traffico si accompagna spesso alla presenza di automobili lasciate in doppia fila, sui marciapiedi o in altri spazi non consentiti.

Il nuovo strumento rientra nel più ampio investimento tecnologico formalizzato lo scorso settembre dal Comune con la determinazione dirigenziale numero 4614 del 14 settembre 2026, attraverso la quale è stato affidato a Safety21 un pacchetto di forniture e servizi per 123.200 euro oltre IVA e oneri. L’operazione comprende il noleggio per 24 mesi di un dispositivo Guardium, la locazione di tre sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche destinati all’incrocio tra corso Matuzia, corso Marconi e via Padre Semeria, nonché l’acquisizione di un sistema tridimensionale iCam3D per i rilievi degli incidenti stradali.

La vera novità di Guardium, rispetto alle precedenti generazioni di Street Control, è l’impiego di tecnologie avanzate di analisi delle immagini e riconoscimento automatico dei veicoli. Il dispositivo integra telecamere ad ampio campo visivo, connettività mobile e un sistema GPS. Il software identifica e classifica i veicoli, riconosce le targhe e segnala agli operatori di Polizia Locale le situazioni potenzialmente irregolari.

In pratica, quando una pattuglia attraversa una strada, Guardium può individuare le auto parcheggiate irregolarmente, acquisire immagini e posizione geografica del veicolo e mettere a disposizione dell’agente gli elementi utili per l’accertamento. La rilevazione non comporta l’emissione automatica di una multa: il sistema supporta l’operatore, al quale restano la verifica della violazione e la conseguente attività sanzionatoria.

Ma la sosta vietata rappresenta soltanto una delle applicazioni possibili. Guardium può infatti supportare le verifiche sulla copertura assicurativa, sulla regolarità della revisione periodica, sull’eventuale presenza di fermi amministrativi e sulle segnalazioni relative ai veicoli rubati, attraverso la consultazione delle banche dati accessibili agli organi di polizia. Il sistema consente inoltre controlli sulle classi ambientali dei mezzi e, dove autorizzato, verifiche sui permessi di circolazione e di sosta.

Le potenzialità di Guardium sono state messe alla prova anche a livello internazionale. Nel 2025 Safety21, ha condotto una sperimentazione con la Policía Municipal de Madrid, installando il dispositivo su un veicolo di servizio per verificarne le capacità di pattugliamento dinamico e riconoscimento automatico dei veicoli.

Tra le prestazioni dichiarate da Safety21 figura la capacità di monitorare contemporaneamente carreggiate fino a tre corsie e riconoscere veicoli in transito a velocità fino a 250 chilometri orari, caratteristiche che ne ampliano le possibilità d’impiego anche sulle arterie urbane ad alto scorrimento. Si tratta di capacità di acquisizione e riconoscimento, non di misurazione automatica della velocità ai fini sanzionatori. La tecnologia consente inoltre di identificare caratteristiche dei veicoli quali marca, modello e colore, aprendo ulteriori possibilità per il monitoraggio della mobilità e delle zone a basse emissioni.

Sanremo non è la prima città italiana ad adottare questa tecnologia. Uno dei precedenti più significativi è quello di Roma, per contrastare soprattutto la sosta selvaggia e le automobili lasciate in doppia fila.

Più recente è l’esperienza di Firenze, dove nel 2026 l’amministrazione comunale ha avviato l’impiego della tecnologia su quattro pattuglie della Polizia Municipale, una delle quali dedicata al centro storico e all’area Unesco. Nella città toscana il sistema è stato integrato anche con le banche dati della società comunale Servizi alla Strada, consentendo verifiche sui permessi dei residenti e sull’utilizzo degli spazi di sosta riservati.

Anche Messina ha avviato nel 2026 l’utilizzo del dispositivo su una vettura della Polizia Municipale, mentre Rivoli, nell’area metropolitana di Torino, ha introdotto Guardium per rafforzare i controlli sulle soste in doppia fila e sui marciapiedi.

La diffusione della tecnologia coinvolge inoltre altre realtà italiane, tra cui Cremona, Alessandria, Lignano Sabbiadoro e Modena, confermando l’interesse delle amministrazioni per strumenti capaci di rendere più efficienti le attività di controllo del territorio, dalle grandi città ai centri urbani di medie dimensioni e alle località turistiche.

Tra i punti di forza figura anche la versatilità dell’installazione. Guardium è progettato secondo una logica plug and play, che consente di collocarlo sui veicoli di servizio senza cablaggi permanenti. Può operare sia in modalità dinamica, durante la marcia, sia in posizione statica. Le telecamere sono predisposte per funzionare anche con scarsa luminosità, mentre il grado di protezione IP54 ne consente l’impiego nelle normali condizioni meteorologiche esterne.

Il dispositivo si integra inoltre con TitanO Device, la piattaforma tecnologica di Safety21 che permette agli agenti di consultare immagini e segnalazioni, verificare gli accertamenti e utilizzare funzionalità avanzate di ricerca, analisi e reportistica. La soluzione prevista per Sanremo comprende anche la possibilità di memorizzare localmente le acquisizioni in assenza di connessione Internet, per poi sincronizzarle con il sistema centrale al ripristino della connettività.

L’architettura informatica consente inoltre, attraverso i servizi applicativi dedicati, di accompagnare le successive fasi del procedimento sanzionatorio, dalla gestione del verbale alla notificazione digitale, anche mediante integrazioni con SEND e app IO. Sono previste funzionalità di aggiornamento da remoto e misure di protezione dei dati personali, tra cui l’oscuramento delle informazioni non pertinenti.

Per Sanremo rappresenta dunque il possibile passaggio da un tradizionale sistema di controllo della sosta a una piattaforma integrata per il pattugliamento e il controllo dinamico del territorio, capace di integrare più funzionalità in un unico dispositivo.