Sanremo 2027, il falso sito dei biglietti corre sui social: Rai e Ariston confermano «fake»

Sanremo. A prima vista potrebbe ingannare anche chi il Festival di Sanremo lo conosce bene. Un dominio credibile, una grafica curata nei minimi dettagli, pagine dedicate alle cinque serate, regolamento, sistema di voto, pianta del Teatro Ariston, prezzi, disponibilità dei posti e perfino una sezione di notizie costruita come quella di un vero portale editoriale. Ma il sito che in queste ore viene sponsorizzato sui social di Meta per vendere i biglietti del Festival di Sanremo 2027 non è un canale ufficiale della manifestazione ma una truffa.

Del caso sono state informate Rai e Teatro Ariston che, contattati sulla vicenda, hanno confermato la natura non autorizzata del portale e della vendita proposta. Il primo caso del genere che riguardi la prossima edizione della kermesse, attesissima per la prima conduzione e direzione artistica affidata a Stefano De Martino.

Il sito, raggiungibile all’indirizzo “festival-di-sanremo.com”, è costruito in maniera particolarmente sofisticata. Si presenta come una vera piattaforma dedicata alla 77esima edizione del Festival e sfrutta alcuni dati effettivamente già ufficiali: le date dal 16 al 20 febbraio 2027, il Teatro Ariston, la conduzione e la direzione artistica affidate a Stefano De Martino e la presenza di 24 Campioni, anche se dovrebbero essere 26. Da quel momento, però, la realtà lascia spazio a informazioni che la Rai non ha mai diffuso.

Il portale sostiene che i biglietti siano già in vendita dal 15 ottobre. Consente di scegliere una delle cinque serate, indicare il numero di spettatori e procedere verso la selezione del posto. Riporta prezzi di 200 euro per la platea e 110 per la galleria nelle prime quattro serate, fino a 490 e 190 euro per la finale. Nelle inserzioni sponsorizzate sui social compare persino l’indicazione secondo cui oltre il 60 per cento dei biglietti sarebbe già stato venduto. La situazione reale è esattamente diversa. Soltanto ieri, 22 ottobre, è stato reso noto che la fase di registrazione preliminare per ottenere i biglietti di Sanremo 2027 partirà da metà dicembre. Le modalità saranno comunicate attraverso i canali ufficiali. Non esiste quindi, al momento, una vendita ufficiale dei singoli posti per le cinque serate come quella proposta dal portale.

Ma c’è un dettaglio ancora più macroscopico che permette di smascherare il sito. Il falso portale conosce già i cantanti. Non soltanto indica 23 dei 24 presunti Campioni, ma pubblica una lista comprendente, tra gli altri, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Anna, Blanco, Elodie, Emma, Geolier, Lucio Corsi, Madame, Mahmood, Tananai, Tedua, The Kolors e Tiziano Ferro. Il ventiquattresimo posto sarebbe lasciato al vincitore di Sanremo Giovani. Peccato che, alla data di oggi, Stefano De Martino non abbia annunciato alcun Big.

Anzi, il regolamento ufficiale Rai stabilisce che le proposte artistiche potranno essere presentate fino al 23 novembre e che il cast dei Campioni potrà essere annunciato soltanto a partire dal 29 novembre. Al momento, sul fronte di Sanremo Giovani, la Rai ha appena selezionato i 60 artisti destinati alle audizioni. Il sito va persino oltre. Per ogni serata pubblica quella che presenta come una vera e propria scaletta con l’ordine di uscita e gli orari, minuto per minuto. Martedì 16 febbraio, ad esempio, The Kolors dovrebbero aprire alle 20.46, seguiti da Sayf, Nada e Anna. Mercoledì toccherebbe ad Alfa aprire la gara. Giovedì vengono già indicati i passaggi della serata cover, compreso un duetto Mahmood-Blanco. Fino ad arrivare alla finale del sabato, con tanto di orario fissato per la proclamazione del vincitore.

Una quantità di particolari inventati che, paradossalmente, rappresenta anche il principale punto debole dell’operazione. Il portale riproduce infatti con notevole accuratezza il linguaggio grafico e organizzativo di un sito istituzionale: menu, pagine informative, condizioni di vendita, domande frequenti, articoli, schede delle serate e un percorso di acquisto apparentemente completo. Una realizzazione sufficientemente sofisticata da rendere plausibile anche l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nella produzione di testi, grafica e architettura del sito, circostanza che tuttavia non è al momento possibile accertare.

È proprio questo livello di dettaglio a rendere il caso particolarmente insidioso. Un utente raggiunto da una pubblicità sponsorizzata sui social potrebbe infatti convincersi di essere approdato sulla biglietteria ufficiale, tanto più considerando la grande richiesta che ogni anno accompagna i posti all’Ariston. Rai e Teatro Ariston hanno però confermato che il portale non è autorizzato.