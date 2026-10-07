Sanremese vs Millesimo, al Comunale è manita matuziana

Sanremo. Matuziani a valanga in Coppa Italia di Serie D al Comunale. Dopo il primo turno vittorioso, sempre in casa, contro l’Imperia nel derby, ora la Sanremese schianta la neopromossa Millesino con un pokerissimo maturato in meno di 50 minuti di gioco. Gli ospiti vanno a segno con due rigori, uno ad inizio ripresa e l’altro allo scadere. Nonostante il terreno reso pesante dalla pioggia battente, i biancoazzurri hanno saputo proporre un gioco efficace e remunerativo, nonostante con terreni del genere risulti più facile difendere che attaccare.