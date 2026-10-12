Sanremese, sanzioni FIGC per irregolarità nel settore giovanile

Sanremese . Si chiude sotto il profilo della giustizia sportiva la vicenda legata agli “open day” non autorizzati organizzati dalla Sanremese Calcio nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e destinati alle leve giovanili 2014, 2015 e 2016.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha infatti reso noto, tramite il Comunicato Ufficiale n. 177/AA, l’accordo di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva siglato tra le parti e la Procura Federale.

Il provvedimento scaturisce dal mancato rispetto delle procedure e della preventiva autorizzazione federale prevista dal Settore Giovanile e Scolastico per la realizzazione dei raduni di prova. La contestazione riguardava, in particolare, la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver impedito o per aver organizzato direttamente gli eventi di selezione senza i necessari passaggi formali previsti dai regolamenti.

Alla luce del consenso espresso dalla Procura Federale e in assenza di osservazioni da parte del Commissario Straordinario, l’accordo ha stabilito 15 giorni di inibizione per l’allora presidente Alessandro Masu, 15 giorni di inibizione per l’allora responsabile del settore giovanile Vincenzo Stragapede e un’ammenda di 250 euro a carico della società Sanremese Calcio SSD ARL.