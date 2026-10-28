Sanremese corsara in coppa, 1-0 al Sant’Angelo

Sanremo. Vittoria di misura e passaggio del turno per la Sanremese nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D . I biancazzurri hanno superato per 1-0 il Sant’Angelo , formazione lombarda del Girone D, sul campo dello stadio Carlo Chiesa.

​La partita si è decisa nella seconda frazione di gioco: al 14′ del secondo tempo è stato Ganz a trovare il gol partita che ha fissato il punteggio finale e regalato la qualificazione alla squadra di mister Festa.