Sanremese corsara in coppa, 1-0 al Sant’Angelo
La rete di Ganz al 14′ del secondo tempo. Domenica al Comunale c’è il derby con l’Imperia
Sanremo. Vittoria di misura e passaggio del turno per la Sanremese nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D. I biancazzurri hanno superato per 1-0 il Sant’Angelo, formazione lombarda del Girone D, sul campo dello stadio Carlo Chiesa.
La partita si è decisa nella seconda frazione di gioco: al 14′ del secondo tempo è stato Ganz a trovare il gol partita che ha fissato il punteggio finale e regalato la qualificazione alla squadra di mister Festa.
Domenica il derby con l’Imperia
Archiviata la trasferta in Lombardia e il pass per gli ottavi in tasca, la squadra torna subito a concentrarsi sul campionato. Domenica prossima è infatti in calendario il derby contro l’Imperia, un appuntamento a cui la Sanremese arriva forte del risultato positivo ottenuto in coppa.
Il prossimo avversario in Coppa: il Leon
Con il successo di Sant’Angelo Lodigiano, i biancazzurri avanzano ufficialmente agli ottavi di finale della competizione tricolore. Nel prossimo turno la Sanremese affronterà l’AC Leon, squadra di calcio di Serie D con sede a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia.