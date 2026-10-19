Sanremese, Carlo Usai premiato come miglior giocatore di settembre dall’Associazione “Titti Tudini”
L’evento rappresenta una delle prime iniziative della nuova associazione, nata con l’obiettivo di sostenere la squadra, promuovere le tradizioni sportive locali e accrescere l’interesse dei tifosi verso la compagine biancazzurra
Sanremo. Si terrà mercoledì 21 ottobre, alle ore 18:00, presso il “Museo della Sanremese” allo Stadio Comunale, la cerimonia di premiazione di Carlo Usai. Il centrocampista biancazzurro, numero 58 di maglia, è stato riconosciuto come miglior giocatore del mese di settembre a seguito della votazione effettuata dal direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro “Titti Tudini”.
L’evento rappresenta una delle prime iniziative della nuova associazione, nata con l’obiettivo di sostenere la squadra, promuovere le tradizioni sportive locali e accrescere l’interesse dei tifosi verso la compagine biancazzurra.
La manifestazione vedrà la collaborazione dello sponsor “Faraldi Centro Latte”, con sede in via San Francesco 71 a Sanremo.