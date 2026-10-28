Sanità ligure, Scajola attacca la riforma: «Dobbiamo capire se siamo un orpello o se serviamo a qualcosa»

Imperia. «Dobbiamo sperare che questa riforma funzioni, ma personalmente ho diverse perplessità. Dobbiamo capire se siamo un orpello o se serviamo a qualcosa». È il giudizio tranciate espresso dal sindaco di Imperia Claudio Scajola sulla riorganizzazione della sanità ligure, nel corso della riunione della Conferenza dei sindaci dell’Area sociosanitaria locale 1, che si è svolta nel tardo pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Imperia, alla presenza di sindaci e amministratori locali, del Direttore generale dell’Azienda Tutela Salute Liguria Marco Damonte Prioli, del Direttore dell’Area 1 (ex ASL 1 Imperiese) di ATS Liguria Marino Anfosso e di Pierluigi Vinai, Anci Liguria (Direzione sociosanitaria di ATSL).

Parole che mettono in evidenza le riserve del presidente della Conferenza nei confronti del nuovo assetto organizzativo regionale, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dei territori e la loro effettiva autonomia nelle decisioni che riguardano i servizi sanitari. «Il “direttore di Aria” deve chiedere a Genova per spostare una persona», ha osservato Scajola, indicando un meccanismo che, a suo giudizio, «cozza» con l’autonomia territoriale. «Speriamo che si possa fare qualche modifica in Consiglio regionale», ha aggiunto.

L’odierna riunione aveva all’ordine del giorno l’approvazione del regolamento di funzionamento della Conferenza, l’elezione del vicepresidente e la nomina di due rappresentanti per la partecipazione alla Conferenza di Ats Liguria. Adempimenti che Scajola ha definito necessari, pur sottolineando di aver convocato l’incontro in ritardo rispetto ad altre aree sociosanitarie e di non averne inizialmente ravvisato la necessità, se non per procedere alle nomine.

«Oggi di concreto non c’era niente», ha rimarcato il sindaco di Imperia, spostando l’attenzione sulle questioni che, secondo i primi cittadini, dovrebbero essere al centro del confronto con la Regione: «Ci interessa sapere a che punto è l’ospedale unico di Taggia, come funzionano le Case di comunità, quanti sono i medici di base, e che fine farà l’ospedale di Bordighera».

La Conferenza ha individuato nel sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, il vicepresidente, mentre il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, è stata nominata membro della Conferenza. La scelta è stata motivata con la necessità di garantire attenzione ai due presidi ospedalieri del territorio, Sanremo e Bordighera.

«C’è anche Bordighera che bisogna cercare di tutelare», ha detto Scajola durante la discussione sulla designazione dei due rappresentanti, spiegando di essersi confrontato con il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che avrebbe avanzato la stessa proposta. Le nomine sono state approvate all’unanimità.

Nel corso della seduta, il direttore generale di AtsL Marco Damonte Prioli ha illustrato il percorso di attuazione del nuovo Piano di organizzazione aziendale, già deliberato dall’azienda. L’obiettivo è uniformare l’organizzazione dei servizi a livello regionale, riorganizzando le strutture tecniche e amministrative e valorizzando al tempo stesso i diversi territori.

Il nuovo assetto prevede coordinamenti dipartimentali che raggrupperanno le strutture sanitarie, con l’obiettivo di garantire percorsi assistenziali omogenei ed evitare differenze organizzative tra le diverse aree della Liguria. Ats svolgerà inoltre funzioni che interesseranno anche l’Azienda ospedaliera metropolitana, il Galliera e il Gaslini. Tra gli ambiti considerati prioritari figura quello dell’emergenza-urgenza, il cui dipartimento ha già iniziato la propria attività.

Ad entrare nel dettaglio del cronopogramma è stato Vinai, che ha indicato come obiettivo il completamento del percorso organizzativo entro il 31 dicembre, in modo da avviare dal primo gennaio la concreta attuazione di dipartimenti, strutture complesse, ambiti e distretti. Nel cronoprogramma rientra anche la prospettiva di attribuire ai direttori degli ambiti e dei distretti un peso equivalente, in linea con una richiesta avanzata dalla stessa Conferenza dei sindaci.

Tra gli interventi, quello del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, che ha chiesto chiarimenti sull’accentramento delle strutture di salute mentale e delle dipendenze di Sanremo e Ventimiglia. Il primo cittadino ha voluto capire quali conseguenze concrete avrà la riorganizzazione, sia sul piano occupazionale sia per l’accesso ai servizi da parte degli utenti. «Non mi interessa una guerra per mantenere una posizione dirigenziale, vorrei solo capire se questa riorganizzazione ha ricadute in termini occupazionali e di servizi all’utenza», ha precisato Di Muro, chiedendo che il nuovo assetto venga valutato soprattutto per i suoi effetti sui cittadini. «Non cambierà assolutamente nulla in termini di servizi e di personale sul territorio – ha rassicurato Damonte Prioli -. La riforma punta a uniformare i servizi in termini di qualità ed efficacia, quindi di risposta ai nostri cittadini. Gli accorpamenti riguardano solo ed esclusivamente le posizioni dirigenziali che garantiranno questa uniformità».