Sanità imperiese a corto di medici, Ats si affida ai pensionati

Le ultime delibere di Ats Liguria fotografano le difficoltà dell’Area 1: incarico libero-professionale a Marco Ruvolo per Ostetricia e Ginecologia, altri due medici in quiescenza per Chirurgia. Nuova linfa in Anatomia patologica e Dermatologia

Imperia. Da una parte la grande riorganizzazione della sanità ligure, con il nuovo Atto di autonomia di Ats che ridisegna reparti, strutture complesse e responsabilità. Dall’altra la realtà quotidiana degli organici, con concorsi che non riescono a coprire tutti i posti messi a bando e servizi che, per continuare a funzionare, devono ricorrere ancora a liberi professionisti, medici già in pensione ed esternalizzazioni costosissime.

È la fotografia che emerge da una serie di deliberazioni approvate nelle ultime settimane da Ats Liguria per l’Area sociosanitaria 1, l’ex Asl1 Imperiese. Atti apparentemente amministrativi che, letti insieme, restituiscono invece una delle questioni centrali della sanità del Ponente: la difficoltà strutturale a reperire specialisti. Il caso più delicato riguarda Ostetricia e Ginecologia, proprio mentre il futuro dei due punti nascita provinciali di Sanremo e Imperia torna al centro dell’attenzione per effetto del nuovo organigramma di Ats.

Con la deliberazione numero 1261 del 13 ottobre, l’azienda ha conferito per un anno un incarico libero-professionale al dottor Marco Ruvolo per effettuare colposcopie, visite ed ecografie ginecologiche nell’ambito della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Area 1. L’incarico prevede da un minimo di 15 a un massimo di 38 ore settimanali, con un compenso di 80 euro l’ora. La procedura racconta però soprattutto la difficoltà nel trovare personale. Alla scadenza dell’avviso è arrivata una sola domanda, quella dello stesso Ruvolo, medico già in quiescenza. Nessun professionista non pensionato ha presentato la propria candidatura, circostanza che ha consentito ad Ats di procedere con il conferimento dell’incarico.

Ma è soprattutto un altro numero contenuto nella delibera a fotografare la situazione. Il Piano triennale dei fabbisogni prevede per Ginecologia e Ostetricia dell’Area 1 18 dirigenti medici. In servizio, al momento dell’atto, risultano però soltanto tre unità di ruolo e due medici a tempo determinato, questi ultimi in attesa della futura assunzione stabile dopo il conseguimento della specializzazione. Cinque specialisti rispetto a un fabbisogno programmato di diciotto.

È un dato particolarmente significativo alla luce di quanto già emerso sul futuro del percorso nascita provinciale. Il nuovo Atto di autonomia prevede infatti una sola Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia per tutta l’Area 1, superando la duplicazione organizzativa tra Sanremo e Imperia, mentre nessun atto dispone al momento l’accorpamento fisico dei due punti nascita. Nel breve periodo, anzi, Ats ha appena prorogato fino al 30 novembre il servizio medico esternalizzato necessario a mantenere operativo il Punto Nascita di Sanremo: 85 turni da dodici ore di guardia attiva e 62 di pronta disponibilità, per una spesa trimestrale di 555.478 euro. Anche Ostetricia e Ginecologia di Imperia beneficia di una proroga analoga, per oltre 415 mila euro. La precedente gara, che comprendeva insieme la struttura imperiese e il Punto Nascita sanremese, era andata deserta.

Il nuovo incarico a Ruvolo, che da solo comporta una spesa presunta complessiva di 158.299 euro, diventa quindi un ulteriore tassello della stessa vicenda: una disciplina fondamentale che la nuova organizzazione vuole governare come un’unica struttura provinciale, ma che continua ad avere un organico strutturato nettamente inferiore al fabbisogno. Un problema simile, seppure con proporzioni differenti, riguarda la Chirurgia generale.

Per la Struttura complessa di Sanremo l’azienda ha dovuto cercare un medico libero professionista dopo le dimissioni di due dirigenti e la scadenza di un precedente contratto autonomo. Anche in questo caso Ats certifica l’impossibilità di ricorrere a risorse interne al Dipartimento o a graduatorie di concorso disponibili. L’obiettivo è garantire attività ambulatoriale e mantenere entro i 30 giorni le prime visite chirurgiche con priorità D. Alla procedura si sono presentati due medici. Entrambi pensionati. Il primo è Giuseppe Franco Giordano. Il secondo è un nome ben conosciuto nella sanità sanremese: Claudio Battaglia, storico fondatore e fino a pochi mesi fa responsabile della Breast Unit dell’ospedale “Borea”.

Tutti e due i professionisti della salute sono stati dichiarati idonei. L’incarico, della durata di un anno per 12 ore settimanali e 60 euro l’ora, è stato affidato a Giordano, primo nell’ordine di priorità. Battaglia resta quindi secondo nella graduatoria e potrebbe essere chiamato soltanto in caso di rinuncia del collega. La presenza di Battaglia nella selezione non passa inosservata. Il chirurgo aveva lasciato la sanità pubblica con una forte polemica dopo il pensionamento, lamentando il mancato passaggio di consegne alla guida della Breast Unit e dopo aver chiesto di poter continuare a lavorare nel proprio reparto fino alla fine del 2026. Dopo un breve periodo di supporto al pronto soccorso matuziano, oggi il medico è fuori dalla sanità pubblica ma presta ancora la propria opera per la Lilt imperiese.

Anche qui il problema di personale è scritto nei numeri. Per la Chirurgia generale dell’Area 1 sono previste 21 unità. In servizio risultano 16 dirigenti a tempo indeterminato e uno a tempo determinato. Sul fronte Breast Unit, intanto, il nuovo Atto di autonomia apre una partita ancora più ampia: per Sanremo non è prevista neppure una autonoma Struttura semplice dipartimentale di Senologia. La chirurgia mammaria viene ricondotta a un’unica Struttura complessa di Senologia Chirurgica inter-area tra Imperiese e Savonese, pur mantenendo formalmente il riferimento alle Breast Unit dei due territori. Non arrivano però soltanto segnali negativi. Due delle ultime deliberazioni registrano assunzioni a tempo indeterminato in discipline nelle quali la carenza di specialisti aveva assunto negli ultimi anni dimensioni significative.

La prima riguarda Anatomia patologica. Il concorso era stato bandito per tre dirigenti medici. Le domande presentate erano cinque, ma soltanto due candidati si sono presentati alla selezione e hanno superato tutte le prove: Andrea Campione e Oneda Grami. Entrambi vengono ora assunti a tempo indeterminato nell’Anatomia patologica dell’Area 1. Anche in questo caso, tuttavia, il concorso non riesce a coprire interamente il fabbisogno. L’azienda prevede sette medici di ruolo nella disciplina e prima delle nuove assunzioni ne risultavano in servizio quattro. Con i due nuovi specialisti si dovrebbe quindi arrivare a sei: uno in meno rispetto alla dotazione prevista, mentre uno dei tre posti inizialmente messi a concorso resta di fatto scoperto. Anatomia patologica è peraltro una delle branche decisive nei percorsi oncologici e in particolare nella presa in carico delle pazienti della Breast Unit.

Più contenuto, ma comunque significativo, l’esito del concorso per Dermatologia e Venereologia. Asl1 aveva bandito due posti a tempo indeterminato. Le domande presentate erano dodici, ma all’appuntamento con le prove è arrivata una sola candidata: Ilaria Salvi, che ha superato la selezione e viene ora assunta stabilmente. Salvi sarà assegnata alla Dermatologia dell’Area 1 presso il presidio ospedaliero di Imperia. Anche in questo caso resta quindi scoperto uno dei due posti originariamente messi a concorso.

Cinque deliberazioni che, nel loro complesso, raccontano dunque due facce della stessa sanità. Da una parte Ats prova a stabilizzare personale e riesce ad assumere tre nuovi specialisti a tempo indeterminato tra Anatomia patologica e Dermatologia. Dall’altra, però, i numeri continuano a certificare una difficoltà evidente nel reperimento dei medici, soprattutto nelle discipline più esposte. Ginecologia è il caso limite: cinque medici tra ruolo e tempo determinato su diciotto previsti, mentre i punti nascita continuano a richiedere centinaia di migliaia di euro di prestazioni esternalizzate. Chirurgia generale deve rivolgersi a professionisti pensionati per mantenere i tempi delle visite. Dermatologia riesce a coprire uno solo dei due posti messi a concorso. Anatomia patologica due su tre.