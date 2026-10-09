Sanità, Fratelli d’Italia replica a Ioculano «Nessun taglio, la priorità è curare meglio i cittadini»

FdI ha invitato il consigliere Ioculano ad abbandonare le polemiche di partito e a confrontarsi sui dati reali, sui servizi e sulle risposte concrete da garantire ai cittadini liguri

Genova. Botta e risposta sulla riorganizzazione della sanità ligure. Il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia ha risposto alle critiche sollevate dal consigliere del Partito Democratico Enrico Ioculano, respingendo le accuse di spartizione politica e difendendo l’operato della Regione.

In una nota firmata dall’ufficio stampa del gruppo consiliare, Fratelli d’Italia sostiene che la riforma organizzativa non comporti alcun taglio ai servizi o rinuncia alla qualità dell’assistenza, ma sia orientata a rendere il sistema sanitario più efficiente e diffuso sul territorio.Gli investimenti e le misure per le liste d’attesa

A supporto della linea politica della giunta regionale, la nota cita una serie di dati e provvedimenti:

Piano straordinario da 68 milioni di euro: Annunciato nell’ottobre 2025 per ridurre le fughe sanitarie verso altre regioni, prevede oltre 44 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2026 per incrementare le prestazioni e l’attività chirurgica.

Annunciato nell’ottobre 2025 per ridurre le fughe sanitarie verso altre regioni, prevede oltre 44 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2026 per incrementare le prestazioni e l’attività chirurgica. Visite serali e nei weekend: Nel primo semestre del 2025, nelle Asl liguri e negli ospedali dell’area metropolitana genovese, sono state erogate 33.854 visite specialistiche ed esami diagnostici in orari straordinari (serali e fine settimana) per abbattere le liste d’attesa.

Nel primo semestre del 2025, nelle Asl liguri e negli ospedali dell’area metropolitana genovese, sono state erogate 33.854 visite specialistiche ed esami diagnostici in orari straordinari (serali e fine settimana) per abbattere le liste d’attesa. Servizi territoriali e digitalizzazione: Prosegue lo sviluppo delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e del Fascicolo Sanitario Elettronico, affiancati da strumenti dedicati ai pazienti nei pronto soccorso come “Chiedi a me” e “PS Tracker”.