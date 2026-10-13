San Romolo, la messa presieduta del vescovo Suetta apre le celebrazioni per il santo patrono

Sanremo. Una giornata interamente dedicata alle radici, all’identità e alla comunità matuziana. Oggi, martedì 13 ottobre, la città della si è risvegliata nel segno delle celebrazioni storiche del suo patrono, San Romolo, proponendo un programma di appuntamenti religiosi, culturali e civili aperti a tutti i cittadini.

I festeggiamenti sono iniziati questa mattina alle 10.30 nella cornice della concattedrale di San Siro. Qui, il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, ha presieduto la santa messa solenne di fronte alle autorità civili, militari e a una numerosa rappresentanza di fedeli accorsi per rinnovare la propria devozione. Presenti anche il sindaco Alessandro Mager, insieme a una rappresentanza di assessori e consiglieri dell’amministrazione comunale.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio a partire dalle 16.30 presso il teatro dell’Opera del Casinò. Un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza in cui si terrà la tradizionale cerimonia di attribuzione dei Premi San Romolo e la proclamazione del Cittadino Benemerito (titolo conferito, quest’anno, alla celebre autrice Elisabetta Dami), per attribuire il giusto riconoscimento alle personalità che si sono distinte nel sociale, nella cultura, nello sport e nel mondo imprenditoriale. A fare da colonna sonora all’evento saranno gli intermezzi musicali dei giovani talenti dell’Orchestra “Note Libere”.

La figura di San Romolo affonda le sue radici nell’Alto Medioevo. Vescovo di Genova nel corso del V secolo, Romolo era un uomo noto per la sua grande bontà e carità. Per sfuggire alle continue invasioni e incursioni dei barbari, il vescovo cercò rifugio nell’entroterra ligure, ritirandosi in preghiera in una grotta (la celebre “Bauma“) situata sulle pendici del Monte Bignone, nella località che oggi porta proprio il suo nome, la frazione di San Romolo.