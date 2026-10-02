San Martino si rinnova

Sanremo. L’assessorato al Verde guidato da Ester Moscato ha contribuito a completare l’intervento di riqualificazione della rotatoria di San Martino, che è stata arricchita con aiuole fiorite di ciclamini.

La scelta di questa tipologia di pianta garantisce vivacità cromatica, eleganza e resistenza, valorizzando uno dei principali snodi di accesso alla città e offrendo un colpo d’occhio immediato a residenti e visitatori.

“Prosegue l’impegno per la cura e la valorizzazione del verde pubblico – dichiara l’assessore Moscato – e rivolgo un ringraziamento particolare all’impresa che ha accolto i nostri suggerimenti per le fioriture e alle squadre operative per il lavoro svolto”.