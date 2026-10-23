San Lorenzo al Mare cerca un responsabile della polizia locale, al via il concorso

Il comune assume una persona a tempo pieno e indeterminato per coordinare il servizio e affiancare i due agenti rimasti in organico

San Lorenzo al Mare. Il comune cerca un nuovo responsabile della polizia locale. La figura dovrà coordinare il lavoro dei due agenti in servizio e occuparsi della gestione dell’area vigilanza. Per individuare il candidato, l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Mazzarese ha indetto un concorso pubblico per esami, che prevede un’assunzione a tempo pieno e indeterminato.

La decisione arriva dopo la partenza di due dipendenti. Dal 1° ottobre, infatti, un agente di ruolo si è trasferito alla Provincia di Imperia, mentre è terminato l’incarico del funzionario che, dal 19 marzo al 30 settembre, aveva diretto il settore con un contratto a tempo parziale e determinato. In attesa della nuova assunzione, la responsabilità della polizia locale è passata direttamente al sindaco Mazzarese, come stabilito dalla giunta con una delibera dell’8 ottobre.

Il posto messo a concorso riguarda un funzionario, quindi una figura con un inquadramento superiore a quello degli istruttori già presenti nell’organico, alla quale potrà essere affidata la direzione dell’ufficio. La scelta di procedere con una selezione pubblica è stata approvata all’unanimità dalla giunta il 15 ottobre. Il giorno successivo, il segretario comunale Marta Maragliano ha firmato la determinazione che indice il concorso e approva il relativo bando.

L’amministrazione non dispone di graduatorie valide dalle quali assumere personale e, avendo meno di 50 dipendenti, può avviare direttamente la procedura senza cercare prima candidati attraverso la mobilità volontaria tra enti. Resta da completare una verifica obbligatoria prevista dalla legge, avviata il 14 ottobre, il cui esito negativo è necessario per concludere l’assunzione.