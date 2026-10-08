San Biagio della Cima, protesta dei genitori: 14 alunni non entrano a scuola dopo l’ennesimo episodio di violenza

I genitori chiedono risposte e l’intervento della scuola: «I nostri figli hanno diritto a studiare in un ambiente sereno»

San Biagio della Cima. Quattordici alunni su 55 questa mattina non sono entrati a scuola. È la protesta messa in atto da alcuni genitori della scuola primaria di San Biagio della Cima, dopo l’ennesimo episodio di violenza che avrebbe coinvolto un alunno con fragilità inserito in una pluriclasse, composta da bambini di terza e quarta.

Secondo quanto riferito dalle famiglie, nei giorni scorsi il ragazzino avrebbe sferrato un pugno al volto a una compagna, rendendo necessario il ricorso alle cure ospedaliere. E sarebbe solo l’ultimo di una serie di episodi analoghi: in un’altra circostanza l’alunno ha colpito al volto anche una maestra. In alcuni casi, sono intervenuti anche i carabinieri.

Una situazione che, secondo le famiglie, si trascina dallo scorso anno e che ha raggiunto ora un punto di rottura. Da tre giorni diversi genitori hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola e questa mattina sono stati quattordici gli assenti: in pratica l’intera classe.

Le famiglie precisano di non essere contrarie all’inclusione e di non voler attribuire responsabilità al bambino né alla sua famiglia. Il problema, spiegano, riguarda «la gestione di una situazione che non sarebbe più sostenibile e che richiederebbe risposte concrete da parte della scuola».

Già lo scorso anno, riferiscono i genitori, si era verificato un altro episodio di violenza: una compagna era stata accompagnata al pronto soccorso dopo essere stata colpita, con una prognosi di tre giorni. Episodi che si sono verificati anche in altri istituti, visto che il bambino era stato in precedenza allontanato da altre due scuole prima di essere inserito in quella di San Biagio.

A preoccupare i genitori non sono soltanto le conseguenze fisiche degli episodi, ma anche quelle sul piano emotivo e psicologico. Alcune famiglie riferiscono di bambini che piangono alla vista del compagno e di episodi di paura e incubi durante la notte.

«Abbiamo mandato decine di e-mail, chiesto incontri, non ci ha mai risposto nessuno», racconta il padre di uno degli alunni.

La richiesta dei genitori è dunque quella di ottenere risposte e un intervento da parte della scuola. «Tutti hanno diritto a frequentare la scuola e a farlo con serenità, anche i nostri figli. Purtroppo oggi non è così e per questo continueremo con la nostra protesta finché non ci verranno date delle risposte», spiegano.