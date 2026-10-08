San Biagio della Cima, la scuola non risponde: i genitori vanno dal sindaco
Al primo cittadino, raggiunto nel palazzo comunale, i genitori hanno sottoposto le criticità emerse all’interno della pluriclasse
San Biagio della Cima. Dopo tre giorni di protesta, con 14 alunni che non sono entrati a scuola, i genitori degli alunni della pluriclasse della primaria di San Biagio della Cima si sono recati stamani dal sindaco Simone Rotolo.
Al primo cittadino, raggiunto nel palazzo comunale, i genitori hanno sottoposto le criticità emerse all’interno della classe, dopo gli episodi segnalati nei giorni scorsi, causati dalla presenza di un alunno con fragilità, particolarmente violento nei confronti dei compagni e anche delle maestre.
Dalla scuola, al momento, non è ancora arrivata una risposta alle famiglie. Il sindaco Rotolo, pur non avendo competenze dirette nella gestione delle classi e nell’organizzazione dell’attività didattica, ha comunque deciso di ascoltare i genitori e di mettersi a disposizione per fare da tramite con l’istituzione scolastica.
Un confronto che potrebbe segnare un primo passo verso il ritorno alla normalità. Alla luce dell’interessamento del Comune, infatti, le famiglie starebbero valutando di far rientrare già domani a scuola i propri figli.
Resta però aperta la questione principale sollevata dai genitori, che chiedono risposte e garanzie dopo gli episodi verificatisi nella pluriclasse, composta da alunni di terza e quarta elementare. Tra gli episodi denunciati dalle famiglie c’è anche un pugno sferrato alla gamba a una bambina, oltre a un’aggressione nei confronti dell’insegnante, colpita al volto.
Il possibile rientro degli alunni potrebbe dunque rappresentare una sospensione della protesta in attesa di un confronto con la scuola e di risposte concrete sulle misure che potranno essere adottate per garantire lo svolgimento delle lezioni in condizioni di sicurezza e serenità per tutti.