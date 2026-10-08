San Biagio della Cima, la scuola non risponde: i genitori vanno dal sindaco

San Biagio della Cima . Dopo tre giorni di protesta, con 14 alunni che non sono entrati a scuola, i genitori degli alunni della pluriclasse della primaria di San Biagio della Cima si sono recati stamani dal sindaco Simone Rotolo .

Al primo cittadino, raggiunto nel palazzo comunale, i genitori hanno sottoposto le criticità emerse all’interno della classe, dopo gli episodi segnalati nei giorni scorsi, causati dalla presenza di un alunno con fragilità, particolarmente violento nei confronti dei compagni e anche delle maestre.

Dalla scuola, al momento, non è ancora arrivata una risposta alle famiglie. Il sindaco Rotolo, pur non avendo competenze dirette nella gestione delle classi e nell’organizzazione dell’attività didattica, ha comunque deciso di ascoltare i genitori e di mettersi a disposizione per fare da tramite con l’istituzione scolastica.