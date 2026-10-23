San Bartolomeo al Mare, oltre 500 presenze per “Nuove Tendenze Hospitality”: turismo, innovazione e networking

San Bartolomeo al Mare. Oltre 500 presenze, 29 workshop e 14 relazioni per la terza edizione di “Nuove Tendenze Hospitality”, l’appuntamento dedicato agli operatori del turismo e della ristorazione organizzato in occasione del cinquantesimo anniversario della Coo.A.Di., la Cooperativa Azzurra Dianese nata nel 1976 per sostenere le imprese del Golfo Dianese. L’iniziativa ha richiamato imprenditori del settore Ho.Re.Ca. da tutta la Liguria, con una partecipazione significativa delle attività del comprensorio dianese, comprese quelle legate ai servizi complementari all’ospitalità. Una giornata dedicata alla formazione, alle opportunità di mercato e al networking, con incontri tra professionisti, aziende e rappresentanti delle istituzioni.

«Siamo molto contenti di questa edizione, abbiamo avuto una grandissima affluenza», racconta Denise Ruzza, responsabile del progetto per Coo.A.Di. «Come team, come gruppo, tutto il lavoro che abbiamo fatto ci ha portato a questa bellissima giornata, che è alla base della nostra azienda: essere una cooperativa e lavorari con tutti».

Ad aprire la manifestazione sono stati gli assessore di Regione Liguria Luca Lombardi e Marco Scajola, il sindaco di San Bartolomeo al Mare Filippo Scola, Sergio Scibilia per Confesercenti e Paolo Saglietto per Confcommercio del Golfo Dianese. La cerimonia è stata presentata dal presidente della Coo.A.Di., Giovanni Colombo. Tra i presenti anche l’assessore regionale Alessandro Piana, il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi e il presidente della DMO Riviera dei Fiori, Benedetti.

Al centro del programma le trasformazioni del mercato turistico, l’utilizzo delle nuove tecnologie e le strategie per intercettare differenti tipologie di clientela. Alice Marmorini, consulente specializzata in Hotel Marketing, ha approfondito le opportunità offerte dal cicloturismo, illustrando gli strumenti a disposizione delle strutture ricettive per attrarre gli appassionati delle due ruote e sviluppare proposte dedicate.

Angelo Pallanca ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, concentrandosi sulla gestione delle informazioni e sui dati da condividere, o mantenere riservati, nell’utilizzo di questi strumenti. Particolare attesa anche per l’intervento di Luca Bove, esperto di Local SEO e geolocalizzazione, dedicato alla visibilità delle imprese su Google Maps e alle strategie digitali per raggiungere i potenziali clienti. Tra gli ospiti anche Renata Briano, ex europarlamentare e autrice del blog “La nostra politica in cucina”, protagonista di un appuntamento legato al mondo dell’alimentazione e alla presentazione dei suoi libri.

Accanto agli incontri formativi, spazio alle dimostrazioni di bartending e alle aree espositive, dove i partecipanti hanno potuto conoscere prodotti locali, proposte dell’industria alimentare e novità destinate al comparto alberghiero e della ristorazione.

L’edizione 2026 ha rappresentato anche un momento per ripercorrere i 50 anni della Cooperativa Azzurra Dianese, che dalla sua fondazione ha ampliato progressivamente l’attività di distribuzione e fornitura, diventando un punto di riferimento per numerose imprese delle province di Imperia e Savona.