San Bartolomeo al Mare, auto contro rotonda: tre feriti

San Bartolomeo al Mare. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo via Aurelia, dove un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha proseguito la propria corsa andando a schiantarsi contro la rotonda. L’allarme è scattato intorno alle 16.40. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone e la centrale operativa del 118 ha attivato un importante dispositivo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Diano Marina, un mezzo di soccorso avanzato della Croce d’Oro di Cervo, l’automedica Alfa 1 e un’ambulanza della Croce Bianca di Andora, oltre ai vigili del fuoco. Due dei feriti, tra cui almeno un uomo di 74 anni, sono stati trasferiti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre altri coinvolti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per mettere in sicurezza la vettura e liberare la carreggiata dai detriti e dai danni provocati dall’impatto, consentendo il progressivo ripristino della circolazione.

Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a non seguire l’andamento della strada e a finire contro la rotonda.