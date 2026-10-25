Rumori anomali al secondo piano, lunedì scuola chiusa a Taggia

Taggia. Nella giornata di lunedì 26 ottobre la scuola primaria “Soleri” resterà chiusa. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Mario Conio, per consentire a una ditta specializzata di effettuare un ciclo di verifiche tecniche e strutturali approfondite sull’intero edificio.

La decisione nasce da una segnalazione inoltrata nei giorni scorsi dal personale docente, che aveva avvertito un rumore insolito all’interno di un’aula situata al secondo piano del plesso. Ricevuta l’avviso, l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune è intervenuto tempestivamente sul posto per un primo sopralluogo insieme a un ingegnere incaricato. A titolo puramente cautelativo, le due aule interessate erano state temporaneamente interdette e gli alunni trasferiti in altri spazi della struttura, permettendo così il regolare prosieguo delle attività didattiche senza alcuna interruzione.

I primi riscontri, come evidenziato dal primo cittadino, hanno fornito un quadro rassicurante. “Voglio essere chiaro: — sottolinea il sindaco Mario Conio — gli esiti delle indagini preliminari sono assolutamente tranquillizzanti e non hanno evidenziato criticità tali da destare preoccupazione. Ricordo inoltre che circa dieci anni fa l’edificio è stato oggetto di importanti lavori di messa in sicurezza strutturale e di miglioramento sismico”.

La sospensione delle lezioni e della presenza del personale scolastico per la sola giornata di lunedì consentirà ai tecnici di operare a struttura vuota, svolgendo i controlli con la massima accuratezza.

“La chiusura di lunedì è una scelta di massima prudenza — conclude Conio —. Ringrazio insegnanti, personale e tecnici per la tempestività, e le famiglie per la collaborazione. Vi aggiornerò sugli esiti delle verifiche e sulla regolare ripresa delle lezi