Rugby internazionale a Sanremo: il 27 ottobre la selezione ligure Under 17 sfida i gallesi dell’Islwyn Schools a Pian di Poma

Sanremo. Un confronto internazionale per i giovani rugbisti e un’occasione per portare a Sanremo atleti, accompagnatori e appassionati. Martedì 27 ottobre, alle 18, il campo da rugby di Pian di Poma ospiterà la partita tra la selezione ligure Under 17 e la formazione gallese dell’Islwyn Schools.

L’incontro offrirà ai ragazzi della rappresentativa regionale l’opportunità di confrontarsi con una realtà sportiva proveniente da un Paese in cui il rugby ha una tradizione profondamente radicata. Un’esperienza che arricchisce il percorso di formazione dei giovani atleti: affrontare nuovi avversari significa conoscere altri modi di interpretare il gioco, mettere alla prova le proprie capacità e condividere la passione per questo sport oltre i confini nazionali.

Per il Sanremo Rugby, l’appuntamento rappresenta anche un’occasione per avvicinare il pubblico al rugby giovanile e valorizzare Pian di Poma come luogo di incontro tra realtà sportive di Paesi diversi.

«Il valore di partite come questa si estende anche alla promozione di Sanremo e del Ponente ligure – dichiarano dal Sanremo Rugby – ospitare incontri internazionali anche in autunno significa attrarre visitatori al di fuori della stagione estiva e offrire nuove opportunità alle strutture ricettive e alle attività locali».