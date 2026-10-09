Rubano in una gioielleria del centro, polizia arresta due uomini a Imperia

Imperia. Nella mattinata del 1° ottobre 2026, personale della Squadra Mobile della Questura di Imperia ha tratto in arresto due uomini, provenienti dal Torinese, colti nella quasi flagranza di un furto aggravato commesso con destrezza, in concorso tra loro, all’interno di una gioielleria del centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due avrebbe fatto ingresso nell’esercizio commerciale mentre il titolare era intento a servire un altro cliente. Dopo aver interloquito con il commerciante, verosimilmente allo scopo di distrarlo, si sarebbe avvicinato a una vetrina e, con circospezione, avrebbe aperto l’anta scorrevole, impossessandosi di una collana in oro giallo, poi occultata nei pantaloni. All’esterno lo avrebbe atteso il complice, con funzioni di “palo”, agevolando la successiva fuga a bordo di un’autovettura.

Ricevuta la segnalazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato immediatamente le attività di polizia giudiziaria, acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La tempestiva attività investigativa ha consentito, in breve tempo, di ricostruire la dinamica del furto e individuare l’autovettura utilizzata per la fuga.

Sulla base degli elementi raccolti, è stato quindi predisposto un mirato dispositivo operativo, con pattuglie in abiti civili posizionate in prossimità dei caselli autostradali cittadini. Poco dopo, il veicolo individuato è stato intercettato e prontamente fermato dagli operatori. I due occupanti sono stati quindi identificati e tratti in arresto, mentre la refurtiva, recuperata dagli agenti, è stata restituita al titolare della gioielleria.

L’operazione, condotta in tempi particolarmente rapidi dalla Squadra Mobile, ha consentito di passare dalla segnalazione del furto all’individuazione dei presunti autori e al recupero del bene sottratto nell’arco di poche ore. Nella giornata successiva, l’Autorità Giudiziaria ha provveduto alla convalida degli arresti. A seguito dei fatti, il Questore della Provincia di Imperia ha inoltre adottato nei confronti di entrambi la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.