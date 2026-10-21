Ruba in negozi e stabilimenti balneari: polizia arresta ladro seriale a Sanremo

Sanremo. Nella notte del 19 ottobre, la Polizia di Stato di Sanremo ha tratto in arresto un ventottenne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine per i numerosi reati contro il patrimonio commessi ai danni degli esercizi commerciali del centro cittadino matuziano e di numerosi stabilimenti balneari della provincia.

L’uomo, reo abituale per la perpetrazione di spiacevoli atti analoghi ai danni degli esercenti locali, è stato notato dagli operatori della Sala Operativa di questi Uffici attraverso la “visione diretta” delle telecamere di videosorveglianza comunale all’atto di avvicinarsi e scuotere con forza la saracinesca di una pizzeria sita nel cuore della città.

Le pattuglie impiegate nel servizio di Controllo del Territorio hanno raggiunto il luogo segnalato dagli operatori della Sala Operativa dove hanno riscontrato che una delle saracinesche era stata divelta nella parte inferiore. Una volta entrati nel locale commerciale hanno sorpreso e riconosciuto lo straniero mentre stava rovistando tra gli scaffali impugnando una tronchese a taglio.

Il soggetto, tempestivamente bloccato e accompagnato presso gli Uffici del Commissariato, è risultato essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Imperia per i fatti occorsi in data 9 ottobre, quando gli stessi operatori della Squadra Volante del Commissariato lo avevano sorpreso a forzare un lucchetto messo a protezione di una bicicletta di ingente valore.