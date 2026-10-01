Royal Hotel Sanremo, Paolo Cairo nuovo Presidente e Amministratore Delegato
Sanremese e legato alla storia dell’hotel, porta nel nuovo ruolo un’esperienza dirigenziale trentennale maturata a livello internazionale nel settore energetico
Sanremo. Cambio ai vertici della società Albergo Reale S.p.A. – Royal Hotel Sanremo. A partire dal 1° ottobre 2026, dopo ventun anni alla guida della società, Edoardo Varese conclude il proprio incarico di Presidente e Amministratore Delegato, passando il testimone a Paolo Cairo (nella foto con Marco Sarlo ed Edoardo Varese) .
L’avvicendamento, ufficializzato al personale durante l’assemblea dello staff del 23 settembre, si inserisce nel percorso di continuità familiare garantito dai discendenti del fondatore Lorenzo Bertolini. Paolo Cairo, sanremese e legato alla storia dell’hotel, porta nel nuovo ruolo un’esperienza dirigenziale trentennale maturata a livello internazionale nel settore energetico.
Edoardo Varese aveva assunto la guida della struttura succedendo all’ingegner Giulio Bertolini, accompagnando il Royal Hotel Sanremo attraverso una fase fondamentale del suo percorso.
A nome della società, Marco Sarlo, Management Consultant del Royal Hotel Sanremo, ha espresso profonda gratitudine al presidente uscente per la professionalità e l’impegno profusi in oltre due decenni. Sarlo ha inoltre rivolto i migliori auguri al nuovo Amministratore Delegato, evidenziando come le sue competenze e la sua visione manageriale costituiscano un valore aggiunto fondamentale per il futuro della struttura nel panorama dell’ospitalità di lusso.