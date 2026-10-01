Royal Hotel Sanremo, Paolo Cairo nuovo Presidente e Amministratore Delegato

A nome della società, Marco Sarlo, Management Consultant del Royal Hotel Sanremo, ha espresso profonda gratitudine al presidente uscente per la professionalità e l’impegno profusi in oltre due decenni. Sarlo ha inoltre rivolto i migliori auguri al nuovo Amministratore Delegato, evidenziando come le sue competenze e la sua visione manageriale costituiscano un valore aggiunto fondamentale per il futuro della struttura nel panorama dell’ospitalità di lusso.