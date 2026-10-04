Rotonda al Forte dell’Annunziata, Ventimiglia Progressista: «Urgente una verifica della sicurezza»

Ventimiglia Bordighera e dintorni

«Durante il sopralluogo odierno per documentare la situazione abbiamo assistito a tre episodi in cui si è sfiorato un incidente»

Ventimiglia. «Durante il sopralluogo odierno presso la rotonda al Forte dell’Annunziata per documentare la situazione, abbiamo assistito a tre episodi in cui si è sfiorato un incidente. La configurazione attuale presenta diverse criticità: gli spazi di manovra sono ridotti per i veicoli più grandi; il muro ostacola la visuale di chi arriva dal centro città rispetto ai mezzi provenienti dal Funtanin; inoltre, il dislivello rende poco visibile la rotatoria a chi proviene dalle Ville». Lo dichiara Ventimiglia Progressista.

È particolarmente urgente intervenire sull’ingresso del sentiero delle Calandre, percorso da numerose persone dirette alla spiaggia. La discesa del sentiero presenta un rischio anche per le auto, che potrebbero finirvi a seguito di una manovra errata, mentre i pedoni entrano ed escono dal sentiero in piena rotonda. Occorre garantire un collegamento pedonale continuo, sicuro e protetto tra il sentiero e l’attraversamento spostato più avanti.

Prima di adottare questa configurazione, sono state controllate le traiettorie dei mezzi più grandi? La visuale da ogni ingresso? Il percorso di chi va a piedi?

Chiediamo al Comune e alla Polizia locale una verifica tecnica urgente e interventi conseguenti. Se la configurazione è inadeguata, va cambiata, valutando anche un semaforo se necessario. Nel frattempo, servono misure immediate per ridurre i rischi.