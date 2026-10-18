Roja, rifiuti nell’alveo e rischio inquinamento: Scullino chiede una pulizia urgente del fiume

Chiesti chiarimenti anche sulle attività di controllo e tutela della qualità delle acque in prossimità delle centrali di captazione e pompaggio

Ventimiglia. Una pulizia straordinaria e urgente dell’alveo del fiume Roja, un coordinamento permanente con le autorità francesi per la tutela dell’intero bacino fluviale e maggiori garanzie sulla qualità dell’acqua potabile. Sono le richieste contenute nell’interrogazione a risposta scritta e orale presentata dal consigliere comunale di minoranza ed ex sindaco Gaetano Scullino, che accende i riflettori sullo stato di degrado del corso d’acqua e sulla presenza di rifiuti lungo le sponde nel tratto cittadino.

Scullino riferisce di aver effettuato numerosi sopralluoghi lungo entrambe le sponde del Roja, riscontrando «un’allarmante quantità di rifiuti di ogni genere» accumulati da mesi. Tra i materiali segnalati figurano sedie, carrelli, bombole, pneumatici, elettrodomestici e plastica.

Una situazione che, secondo il consigliere, richiede un intervento tempestivo, soprattutto in vista delle piogge autunnali e invernali. Con l’arrivo di una piena, infatti, i rifiuti potrebbero essere trascinati verso il mare, contribuendo all’inquinamento dei fondali e della catena alimentare marina.

Il tema si inserisce nel più ampio dibattito sulla salvaguardia dell’ecosistema marino, affrontato anche durante il convegno “Il mare, la pesca e l’uomo in un mondo che cambia”, svoltosi il 16 ottobre al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. L’iniziativa, organizzata dalla FIDAPA con la presidente Claudia Consani, ha riunito esperti e rappresentanti del settore per approfondire le condizioni del Mar Ligure e le criticità della marineria locale, con particolare attenzione alla pesca d’altura del gambero viola, risorsa di valore gastronomico ed economico per il territorio.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il ruolo dei fiumi nel trasporto dei rifiuti e delle plastiche verso il mare. Un aspetto che, secondo Scullino, rende ancora più urgente intervenire sul Roja, anche in considerazione della sua importanza strategica per l’approvvigionamento idrico.

Il fiume ospita infatti cinque centrali di pompaggio che servono un vasto bacino d’utenza, da Ventimiglia alla Costa Azzurra e alla Riviera dei Fiori. Anche per questo, il consigliere chiede all’amministrazione comunale quali misure intenda adottare, nelle aree di propria competenza e in sinergia con la Provincia di Imperia, indicata nell’interrogazione come principale responsabile del fiume, per programmare la rimozione dei rifiuti.

Un secondo punto riguarda la cooperazione transfrontaliera. Il bacino idrografico del Roja si sviluppa per circa il 70% in territorio francese e per il restante 30% in Italia. Scullino sollecita quindi il sindaco a promuovere un accordo permanente con le autorità francesi e i Comuni della Valle Roya, con l’obiettivo di garantire una gestione condivisa, il monitoraggio e la pulizia continuativa dell’intero corso d’acqua.

Infine, l’interrogazione chiede chiarimenti sulle attività di controllo e tutela della qualità delle acque in prossimità delle centrali di captazione e pompaggio, per garantire la sicurezza dell’acqua potabile distribuita ai cittadini.