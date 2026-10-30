Rivieracqua, piano da 133 milioni di investimenti. Ma le tariffe aumenteranno tra il 18 e il 24%

Imperia . Un piano di investimenti da 133,1 milioni di euro per il servizio idrico integrato nel Ponente ligure, ma con un aumento delle tariffe che peserà sulle bollette delle famiglie, stimato tra il 18 e il 24% . È il doppio volto del nuovo aggiornamento biennale tariffario di Rivieracqua, approvato dall’Ente di Governo dell’Ambito (Ega) nell’ambito della regolamentazione prevista da Arera.

Il provvedimento consente di sbloccare il programma di interventi proposto dal gestore per il quinquennio 2026-2030, portando le risorse previste da 45 a 133,1 milioni di euro, con un incremento di 88 milioni. Un investimento consistente, destinato a intervenire sulle gravi carenze infrastrutturali e impiantistiche della rete idrica del territorio. La spesa pro capite salirà così a 122,9 euro per abitante, contro i precedenti 41,5 euro e una media nazionale di 90,4 euro.

A fronte di questo importante impegno economico, tuttavia, ci sarà un inevitabile riflesso sulle tariffe. Gli aumenti, compresi tra il 18 e il 24%, finiranno per incidere direttamente sulle bollette degli utenti, chiamati quindi a contribuire, attraverso il costo del servizio, al finanziamento del piano di ammodernamento delle infrastrutture.

L’impatto economico, secondo quanto comunicato, è stato contenuto grazie al reperimento di 50,26 milioni di euro di contributi pubblici a fondo perduto e alla restituzione agli utenti di alcuni conguagli, secondo le prescrizioni di Arera. In particolare, sono previsti 2,29 milioni di euro relativi al biennio 2020-2021 e ulteriori 3,95 milioni a partire dal 2029. Nel piano economico-finanziario è stato inoltre inserito il maggior valore dell’ex gestore Ireti, aggiornato al 30 giugno 2026, per un costo aggiuntivo di circa 4 milioni di euro.