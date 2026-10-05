Rivieracqua, guasto al pozzo Trincheri di Dolcedo, possibili disservizi
Problemi nell’erogazione a Costa Carnara e Castellazzo, tecnici al lavoro per riparare l’impianto
Dolcedo. Possibili disagi nella fornitura idrica a Costa Carnara e Castellazzo fino alle 17 circa di lunedì 5 ottobre a causa di un guasto che ha interessato il pozzo Trincheri. L’anomalia si è verificata nella tarda mattinata di domenica 4 ottobre e ha reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria.
Le squadre di Rivieracqua sono impegnate nella riparazione. Durante le operazioni non possono essere escluse temporanee interruzioni nelle due frazioni, mentre il ritorno alla normale distribuzione è previsto nell’arco della giornata.
Alla riattivazione della rete l’acqua potrebbe presentarsi opalescente per la presenza di aria nelle tubazioni, un fenomeno legato alle lavorazioni in corso e destinato a scomparire con la progressiva normalizzazione del flusso.