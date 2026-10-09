Riviera Trasporti, tra corse saltate e autobus in ritardo spuntano anche siringhe insanguinate
La denuncia di studenti e famiglie sulle condizioni igieniche delle corriere: aghi usati tra i sedili, sporcizia e timori per la sicurezza dei passeggeri
Imperia. Corse saltate, ritardi e disservizi sono tra le lamentele all’ordine del giorno per chi viaggia sugli autobus di Riviera Trasporti. Ma ai problemi del servizio pubblico si aggiunge anche la questione delle condizioni igieniche dei mezzi utilizzati da ragazzi, lavoratori e utenti.
Siringhe usate, alcune con tracce di quello che sembra sangue, abbandonate a pochi centimetri dai piedi dei passeggeri, nello specifico degli studenti, rifiuti e sporcizia sul pavimento. È quanto documentano le fotografie inviate da chi utilizza quotidianamente questi collegamenti.
A segnalare la situazione sono ragazzi e genitori che, oltre alle difficoltà negli spostamenti, sostengono una spesa di 350 euro per un abbonamento scolastico annuale, già comprensivo della riduzione. Le immagini mostrano aghi di diverso tipo, liquidi e cartacce accumulati tra i sedili. E, tra sacro e profano, spuntano anche collane di perline simili a rosari accanto a sedili imbrattati.
Risale a lunedì mattina la notizia di un giovane caduto da una corriera in movimento a Imperia, dopo l’improvvisa apertura della porta posteriore alla quale era appoggiato. Il conducente stava affrontando una curva e rallentando in prossimità di una fermata, sulla tratta da Torrazza a Oneglia. L’episodio si aggiunge alle segnalazioni sullo stato delle vetture lamentate dalle famiglie che ogni giorno affidano i figli al trasporto pubblico per raggiungere gli istituti scolastici.