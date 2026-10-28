Riuscito il seminario “Avventure tra dentro e fuori in contesti 0/6”

Sanremo. Ha registrato un’ampia partecipazione il seminario “Avventure tra dentro e fuori in contesti 0/6. Una progettazione condivisa”, organizzato dal Comune di Sanremo e svoltosi nei giorni scorsi al Forte di Santa Tecla. L’incontro, rivolto a educatori e insegnanti, ha visto la presenza di professionisti provenienti dal territorio sanremese e anche da fuori zona e ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento sui temi della progettazione educativa e della continuità nella prospettiva 0-6.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sanremo Fulvio Fellegara, del dirigente del Settore Servizi al Cittadino Fausto Galimberti e della dirigente scolastica Anna Maria Fogliarini dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante.

Gli interventi hanno affrontato, da prospettive e competenze differenti, il tema della progettazione di contesti educativi capaci di arricchire le esperienze di bambine e bambini favorendo autonomia, curiosità, esplorazione e partecipazione. Particolare attenzione è stata dedicata all’ambiente di apprendimento e al rapporto tra spazi interni ed esterni, con approfondimenti sull’educazione all’aperto e sull’impiego di materiali naturali e destrutturati come strumenti utili a stimolare curiosità, immaginazione e capacità espressive.

Nel corso del seminario, inoltre, sono stati affrontati il valore dei contesti educativi sfidanti, il rapporto tra rischio ed educazione, le esperienze sviluppate nell’ambito dell’outdoor education e la progettazione del nuovo Polo d’Infanzia di via Duca degli Abruzzi. Il programma ha coinvolto Melissa Di Giosia, coordinatrice pedagogica del Comune di Sanremo, Sonia De Cunsolo, educatrice del nido d’infanzia “Arcobaleno”, Roberta Laura, insegnante della scuola dell’infanzia, la pedagogista Maria Antonietta Nunnari, la pedagogista Alessandra Ferrari e gli architetti Monica Mazzolani e Antonio Troisi. L’incontro è stato introdotto e coordinato da Maria Grazia Fossati, coordinatrice pedagogica ATS 1 Ventimigliese e ATS 2 Sanremese.