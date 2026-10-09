Riunita la Commissione Antimafia del Comune di Diano Marina
Al completamento delle audizioni dei responsabili dei vari servizi comunali
Diano Marina. La Commissione Antimafia del Comune di Diano Marina ha proceduto nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre 2026, al completamento delle audizioni dei responsabili dei vari servizi comunali.
Inoltre, sempre nella seduta di ieri, la Commissione ha anche incontrato per un lungo confronto l’Amministratore Unico di GM Spa Antonino Germanotta.
“Sono stati incontri sereni e produttivi – dichiara il Presidente Francesco Parrella – nel merito dei quali ovviamente non possiamo scendere per motivi di riservatezza. Possiamo però dire che col Dottor Germanotta si è anche affrontato in modo puntuale, tra gli altri, anche il tema del bando di concorso per l’assunzione di un Dirigente per il quale sono emerse posizioni diverse pur nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.”