Riunita la Commissione Antimafia del Comune di Diano Marina

“Sono stati incontri sereni e produttivi – dichiara il Presidente Francesco Parrella – nel merito dei quali ovviamente non possiamo scendere per motivi di riservatezza. Possiamo però dire che col Dottor Germanotta si è anche affrontato in modo puntuale, tra gli altri, anche il tema del bando di concorso per l’assunzione di un Dirigente per il quale sono emerse posizioni diverse pur nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.”