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Ritrovato il fungaiolo dato per disperso nei boschi di Ceriana
28 ottobre 2026 | 08:56
Le operazioni di ricerca hanno visto impegnati vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari anche nelle ore notturne
Ceriana. E’ stato trovato stamani, il fungaiolo di 67 anni, che era stato dato per disperso ieri, nei boschi tra Ceriana e Baiardo, nell’entroterra imperiese. L’uomo si trovava nella zona del Bosco delle Segherie, dove si era recato insieme al figlio per cercare funghi.
Le operazioni di ricerca hanno visto impegnati vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari anche nelle ore notturne con l’impiego di squadre specializzate, unità cinofile e droni dotati di termocamera. Stamani il lieto fine dopo ore di apprensione.