Rigenerazione urbana e scuole, 5,5 mln per l’Imperiese

“Riqualificheremo vie, piazze, edifici, aree pubbliche – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia scolastica Marco Scajola -. Undici interventi testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall’amministrazione regionale alle politiche di rigenerazione urbana con il recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo. A questi si aggiungono tre grandi opere di edilizia scolastica a Bordighera, Dolceacqua e Sanremo. Nelle città delle palme andremo a mettere in sicurezza il plesso di via Napoli, a Dolceacqua sistemeremo l’area esterna del nuovo edificio scolastico e nelle città dei fiori miglioreremo e adegueremo sismicamente la scuola elementare di via San Giacomo. In totale investiremo 5,5 milioni di euro. Dal 2021 a oggi abbiamo collaborato proficuamente con i Comuni dell’imperiese con oltre 50 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana che corrispondono a circa la metà dei fondi investiti in Liguria – prosegue l’assessore regionale Scajola-. Una cifra straordinaria che ha consentito e sta consentendo di aprire 118 cantieri, recuperando e migliorando parti importanti del nostro territorio dalla costa all’entroterra. Proprio i piccoli Comuni continuano a essere protagonisti dei nostri finanziamenti anche in questa nuova tornata di fondo strategico. Per primi a livello italiano abbiamo puntato e creduto nella rigenerazione urbana diventando modello in materia, ora raccogliamo i frutti di una visione urbanistica precisa che ha, come detto, il suo focus nel recupero di aree e immobili in grado di fungere da volano per sviluppo turistico ed economico. Proprio su questo tema, nel 2027, la Liguria ospiterà un grande evento nazionale dando spazio alle norme da applicare, ma anche alla collaborazione tra pubblico e privato con l’intento di scrivere un’agenda condivisa per il futuro della rigenerazione urbana”.