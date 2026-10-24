Rigenerazione urbana e scuole, 5,5 mln per l’Imperiese
Un totale di 14 interventi finanziati
Sanremo. Ammonta a 5,5 milioni di euro lo stanziamento che riceverà il territorio imperiese, attraverso le risorse del Fondo strategico regionale e altre risorse nazionali e regionali, per 14 interventi di rigenerazione urbana ed edilizia scolastica. Questa mattina, presso il Comune di Taggia, l’assessore regionale Marco Scajola ha illustrato i lavori di fronte ai rappresentanti dei comuni finanziati, tra cui il sindaco tabiese Mario Conio.
“Riqualificheremo vie, piazze, edifici, aree pubbliche – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia scolastica Marco Scajola -. Undici interventi testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall’amministrazione regionale alle politiche di rigenerazione urbana con il recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo. A questi si aggiungono tre grandi opere di edilizia scolastica a Bordighera, Dolceacqua e Sanremo. Nelle città delle palme andremo a mettere in sicurezza il plesso di via Napoli, a Dolceacqua sistemeremo l’area esterna del nuovo edificio scolastico e nelle città dei fiori miglioreremo e adegueremo sismicamente la scuola elementare di via San Giacomo. In totale investiremo 5,5 milioni di euro. Dal 2021 a oggi abbiamo collaborato proficuamente con i Comuni dell’imperiese con oltre 50 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana che corrispondono a circa la metà dei fondi investiti in Liguria – prosegue l’assessore regionale Scajola-. Una cifra straordinaria che ha consentito e sta consentendo di aprire 118 cantieri, recuperando e migliorando parti importanti del nostro territorio dalla costa all’entroterra. Proprio i piccoli Comuni continuano a essere protagonisti dei nostri finanziamenti anche in questa nuova tornata di fondo strategico. Per primi a livello italiano abbiamo puntato e creduto nella rigenerazione urbana diventando modello in materia, ora raccogliamo i frutti di una visione urbanistica precisa che ha, come detto, il suo focus nel recupero di aree e immobili in grado di fungere da volano per sviluppo turistico ed economico. Proprio su questo tema, nel 2027, la Liguria ospiterà un grande evento nazionale dando spazio alle norme da applicare, ma anche alla collaborazione tra pubblico e privato con l’intento di scrivere un’agenda condivisa per il futuro della rigenerazione urbana”.
Questo l’elenco completo dei lavori nell’imperiese.
Rigenerazione urbana
Aurigo: riqualificazione centro storico di Poggialto. Importo: 176.000,00 euro. Fondi regionali: 158.400,00 euro.
Camporosso: realizzazione ascensore a servizio della biblioteca civica “Oberto D’Oria”. Importo: 275.000,00 euro. Fondi regionali: 220.000,00 euro.
Cosio d’Arroscia: riqualificazione del concentrico travia alla Chiesa e via Umberto I .
Importo: 250.000,00 euro.
Fondi regionali: 225.000,00 euro.
Dolcedo: recupero ex spogliatoio a servizi del polo ludico-ricreativo .
Importo: 350.000,00 euro.
Fondi regionali: 250.000,00 euro.
Lucinasco: completamento fabbricato polifunzionale.
Importo: 264.000,00 euro.
Fondi regionali: 237.600,00 euro .
Prelà: riqualificazione di due alloggi ERS in via Roma.
Importo: 78.000 euro.
Fondi regionali: 67.000 euro.
Taggia: riqualificazione area ex Lentisco e rifacimento parcheggio.
Importo: 350.000,00 euro. Fondi regionali: 315.000,00 euro.
Triora: riqualificazione museo Ca di Brigaschi – Realdo. Importo: 81.443,25 euro. Fondi regionali: 77.243,25 euro.
Vallecrosia al Mare: completamento riqualificazione via Don Bosco e Villa Aprosio.
Importo: 330.000,00 euro. Fondi regionali: 250.000,00 euro.
Villa Faraldi: riqualificazione urbana centro storico.
Importo: 100.000,00 euro.
Fondi regionali: 77.000,00 euro.
Riva Ligure: completamento teatro – Parco Urbano
Importo: 479.564,29 euro. Fondi regionali: 450.000,00 euro.
Edilizia scolastica:
Bordighera: messa in sicurezza del plesso scolastico di via Napoli.
Importo: 1.897.178,20 euro. Fondi regionali: 1.707.460,38 euro.
Dolceacqua: sistemazione area esterna nuovo edificio scolastico.
Importo: 480.000,00 euro. Fondi regionali: 384.000,00 euro.
Sanremo: adeguamento sismico scuola elementare via San Giacomo 34.
Importo: 460.000,00 euro.
Fondi regionali: 445.000,00 euro.