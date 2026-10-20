Riflettori puntati sul verde di Villa Boselli
Controlli e interventi sulle palme del parco
Taggia. Attenzione puntata sul patrimonio botanico di Villa Boselli, uno dei luoghi simbolo della cittadina.
Gli uffici comunali hanno recentemente preso atto dei risultati dell’ispezione condotta sugli esemplari di Chamaerops humilis (la classica palma nana o palma di San Pietro) presenti all’interno dello storico parco.
A seguito delle valutazioni visive eseguite da un esperto agronomo, è stato redatto un resoconto dettagliato sullo stato di salute e sulla stabilità delle piante. L’analisi ha permesso di stilare una lista puntuale delle criticità riscontrate e delle operazioni da eseguire per rimettere in sicurezza la vegetazione e l’area circostante.
Le palme individuate saranno quindi oggetto di specifici interventi di cura e manutenzione extraordinary. Come stabilito dalle procedure del Servizio Lavori Pubblici e Verde, nei casi in cui sussistano potenziali pericoli per i frequentatori della villa, le zone interessate vengono temporaneamente delimitate e iscritte nel registro dei lavori fino alla completa risoluzione dei problemi.
Un piano di monitoraggio costante, quello avviato dall’amministrazione, che punta a coniugare la tutela delle storiche essenze arboree della villa con la piena sicurezza dei cittadini.