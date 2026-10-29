Rifiuti, via libera dei sindaci al nuovo servizio di raccolta nel Golfo Dianese e Andorese

Economia e Lavoro

Imperia. Via libera della conferenza dei sindaci del Bacino Imperiese al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti nei dieci comuni del Golfo Dianese e Andorese. L’assemblea, riunita il 15 ottobre sotto la presidenza dell’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo, ha espresso parere favorevole all’unanimità, aprendo la strada alla gara europea per individuare il futuro gestore.

Il provvedimento riguarda Andora, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico e Villa Faraldi. L’affidamento avverrà attraverso una procedura aperta, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia.

Il valore economico previsto per i 3 anni e mezzo di contratto ammonta a 28.014.929,71 euro, con un incremento di 207.707,70 rispetto alla precedente versione. La variazione deriva principalmente dall’adeguamento del costo della manodopera, pari a 139.377,76 euro, e dalla correzione di un errore materiale relativo alle attrezzature, quantificate in 17.077.345,09 euro nell’intero quadro progettuale. L’aumento è legato quasi interamente alla maggiore spesa per gli addetti allo sportello di Diano Marina, stimata in circa 59.300 euro annui.

Il documento costituisce la base sulla quale le imprese interessate potranno presentare le proprie offerte, proponendo eventuali migliorie. Le amministrazioni avranno poi la possibilità di richiedere modifiche consentite dalla normativa, anche alla luce dell’esperienza maturata nei primi mesi di attività.

Il calendario prevede l’approvazione delle delibere da parte delle dieci giunte entro il 30 ottobre 2026. Successivamente, l’ente capofila predisporrà il bando e il disciplinare. L’obiettivo indicato da Gandolfo è arrivare all’aggiudicazione entro gennaio, evitando interruzioni alla scadenza dell’attuale gestione, fissata per il 9 gennaio 2027. Lo stato avanzato della procedura consentirà comunque di valutare un’eventuale proroga, qualora necessaria.

La conferenza ha preso atto anche della modifica contrattuale relativa alla progettazione e alla direzione dell’esecuzione, affidate al raggruppamento temporaneo Smart Engineering s.r.l. – 3 I Progetti s.r.l. L’aggiornamento delle spese 2026 comporta una riduzione complessiva di 3.417,57 euro, interamente a beneficio degli enti del golfo. L’importo passa così da 385.330,00 a 381.912,43 euro.

Un altro intervento riguarda l’ampliamento e l’ottimizzazione del centro di raccolta intercomunale di via Faraldi, a San Bartolomeo al Mare, utilizzato da sette località: Andora, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro e Villa Faraldi. Il progetto, dal costo complessivo di 355.000 euro, comprende circa 300 metri quadrati di nuova area di stoccaggio, pavimentazioni, regimazione delle acque, recinzioni, tettoia, box per il personale, videosorveglianza e un caricatore a polipo.

Il finanziamento regionale e provinciale ammonta a 262.224,54 euro, mentre la quota restante, pari a 92.775,46 euro, sarà suddivisa tra le amministrazioni utilizzatrici sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti nel 2024. La ripartizione prevede 45.175,65 euro a carico di Diano Marina, 28.544,85 per San Bartolomeo al Mare, 7.310,04 per Diano Castello, 5.938,23 per Cervo, 2.724,82 per Diano San Pietro, 2.142,27 per Diano Arentino e 939,59 per Villa Faraldi. L’ente ospitante, beneficiario del contributo pubblico, seguirà l’attuazione dei lavori.