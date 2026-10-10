Rifiuti, Amaie Energia riapre il dossier San Pietro: progetto senza umido mentre il biodigestore ritarda

Sanremo. Mentre la Provincia di Imperia continua a cercare una via d’uscita per il travagliato progetto del biodigestore dei Colli di Taggia, anche Sanremo torna a mettere mano a un altro tassello della fragile infrastruttura impiantistica dei rifiuti del Ponente: il centro di San Pietro.

Un progetto che sembrava destinato a rimanere impigliato nelle scadenze del Pnrr e che Amaie Energia e Servizi, sotto la guida del presidente uscente Sergio Tommasini e del neo presidente delegato Gian Carlo Ghinamo, punta invece a recuperare, ma in una forma profondamente diversa da quella immaginata cinque anni fa. L’orientamento che emerge è quello di ridimensionare l’intervento e concentrare la futura piattaforma soprattutto sulle frazioni secche della raccolta differenziata — carta, cartone e plastica — lasciando in secondo piano proprio quella componente organica che aveva avuto un ruolo importante nel progetto originario.

Non sarebbe un’alternativa al biodigestore provinciale di Taggia, perché i due impianti rispondono a funzioni differenti. Ma il rilancio di San Pietro assume un peso particolare proprio nel momento in cui l’Imperiese continua a fare i conti con una cronica carenza di impianti e con i ritardi del polo dei Colli. Da una parte, dunque, la Provincia tenta di salvare e aggiornare il project financing destinato alla chiusura del ciclo provinciale. Dall’altra il Bacino sanremese e Amaie provano a recuperare autonomia almeno sul fronte delle frazioni differenziate, riducendo trasporti, lavorazioni affidate all’esterno e costi.

A riaprire adesso il dossier c’è anche un passaggio molto recente. Circa una settimana fa il Comune di Sanremo ha affidato a un esperto esterno un incarico finalizzato a validare l’intero percorso progettuale: una sorta di perizia tecnica sul lavoro svolto finora, sulla correttezza delle scelte compiute e sulla sostenibilità delle nuove ipotesi allo studio. Un approfondimento che assume particolare rilievo anche alla luce di una criticità che il progetto originario del 2021 si portava dietro fin dall’inizio. L’area comunale individuata a San Pietro, in via Armea (dietro la filiale Doreca, vedi copertina), per superficie disponibile, difficilmente avrebbe consentito di gestire contemporaneamente tutte le componenti previste dalla piattaforma multifrazione — organico, carta, cartone e plastica — e l’impostazione avrebbe finito per concentrarsi soprattutto sulla frazione umida. La bonifica prevista avrebbe consentito di recuperare e rendere utilizzabili ulteriori spazi, senza tuttavia eliminare completamente il problema dimensionale. È anche da questa constatazione che nasce oggi l’ipotesi di un impianto più piccolo e specializzato prevalentemente sulle frazioni secche.

Il progetto di San Pietro nasce nel 2021, durante la presidenza di Andrea Gorlero in Amaie Energia, e viene approvato all’unanimità dalla consulta dei sindaci del bacino sanremese l’8 febbraio 2022. Nel dicembre dello stesso anno l’arrivo dei fondi Pnrr venne salutato come uno dei risultati più importanti ottenuti dalla nuova organizzazione sovracomunale dei rifiuti. All’epoca si parlò pubblicamente di circa 4,7 milioni di euro destinati alla costruzione, in località San Pietro-Valle Armea, di un grande centro nel quale accorpare attività fino ad allora distribuite tra via Mansuino, Molini Bianchi, Terzorio, Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare. Il soggetto promotore e istituzionalmente responsabile del progetto è il Comune di Sanremo, quale capofila del bacino Egato, mentre Amaie Energia e Servizi opera come soggetto esecutore. Un assetto diverso, quindi, rispetto ai progetti Pnrr gestiti direttamente e in autonomia dalla partecipata per la riqualificazione del mercato dei fiori, interventi che sono stati tutti portati a conclusione entro le scadenze previste.

L’idea era realizzare una piattaforma multifrazione capace di ricevere organico, carta e cartone, plastica e vetro, effettuando le operazioni di trasferenza, preselezione e compattazione prima dell’invio dei materiali agli impianti di trattamento e recupero. Gli atti definitivi hanno poi quantificato il contributo ministeriale in 4.178.721,55 euro. Il quadro economico riportato nella documentazione più recente indica un investimento imponibile di circa 5,72 milioni, con un cofinanziamento nell’ordine di 1,54 milioni.

Poi sono cominciati i problemi. Non problemi, secondo la ricostruzione di Comune e società, legati alla gestione di Amaie o alla qualità della progettazione. A rallentare il percorso sono state soprattutto le caratteristiche dell’area scelta per costruire l’impianto. Le indagini ambientali hanno fatto emergere la necessità di ulteriori caratterizzazioni del terreno, approfondimenti geologici e geotecnici e una procedura di bonifica. Sono arrivate prescrizioni degli enti competenti, a partire da Arpal, nuove analisi e Conferenze dei servizi.

L’iter autorizzativo si è così protratto molto più del previsto e soltanto nell’aprile scorso è arrivata l’autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione dell’impianto. A quel punto, però, il tempo del Pnrr era praticamente scaduto. Comune di Sanremo e Amaie hanno scritto al Ministero dell’Ambiente il 2 luglio, rappresentando l’impossibilità di completare l’intervento entro la scadenza originaria e indicando il 30 giugno 2027 come nuovo termine tecnicamente sostenibile. La risposta del MASE, arrivata il 9 luglio, è importante soprattutto per quello che non dice.

Il Ministero non ha disposto una revoca, non ha chiesto la rinuncia al progetto e ha riconosciuto le difficoltà incontrate dal soggetto attuatore, lasciando aperta la possibilità di utilizzare margini di flessibilità nell’ambito del raggiungimento complessivo degli obiettivi della misura Pnrr. Ma non ha neppure garantito che i 4,18 milioni resteranno effettivamente disponibili oltre le scadenze originarie. Ed è questo il nodo che Amaie e Comune devono sciogliere.

Negli atti più recenti viene infatti preparato un nuovo passaggio con Roma molto più puntuale: chiedere al Ministero se il contributo possa essere conservato, se il progetto possa essere concluso entro il 30 giugno 2027 o entro un’altra data ritenuta ammissibile, quali spese possano continuare a essere rendicontate e, soprattutto, se sia possibile rimodulare tecnicamente l’intervento salvaguardando almeno una parte del finanziamento nel caso in cui la proroga integrale non fosse possibile.

Ma rispetto al 2021 c’è ormai un’altra domanda: ha ancora senso costruire esattamente quell’impianto? La risposta alla quale stanno lavorando i tecnici sembra essere negativa. Non perché il progetto originario fosse sbagliato. Perché, semplicemente, in cinque anni è cambiato il mercato. Il caso più evidente riguarda l’organico. Quando San Pietro venne progettato, il valore medio di trattamento della frazione organica si attestava intorno ai 110 euro a tonnellata. Oggi, secondo le valutazioni contenute nella documentazione aziendale, il mercato offre valori medi nell’ordine dei 35-40 euro.

Una riduzione drastica che modifica completamente i conti alla base dell’investimento. A questo si aggiunge il fatto che l’organico del Bacino sanremese continua già oggi a essere trasferito verso impianti esterni e che la Provincia di Imperia ha nel frattempo finanziato interventi sull’area di Molini Bianchi, dove Amaie svolge proprio l’attività di trasferenza di questa frazione. Costruire oggi a San Pietro una grande sezione dedicata all’umido significherebbe quindi effettuare un investimento molto più difficile da giustificare economicamente rispetto a cinque anni fa.

Da qui la nuova strada. Il progetto potrebbe essere ridotto nelle dimensioni e trasformato prevalentemente in una piattaforma per le frazioni secche: carta, cartone e plastica. Un impianto meno costoso, capace di internalizzare attività che oggi Amaie affida all’esterno, aumentare il controllo sulla filiera, valorizzare direttamente i materiali raccolti e migliorare le marginalità del servizio. La documentazione parla espressamente di un investimento «significativamente inferiore» rispetto a quello originario e, soprattutto, della possibilità di costruire un piano economico-finanziario sostenibile anche nell’ipotesi in cui il contributo ministeriale non potesse più essere utilizzato integralmente.

È probabilmente questa la novità più importante. San Pietro non viene più considerato un progetto da realizzare a ogni costo soltanto perché finanziato nel 2022. L’obiettivo è recuperare il lavoro già svolto, le autorizzazioni ottenute e, se possibile, le risorse statali assegnate, ma adattando l’impianto alle condizioni industriali di oggi. E proprio qui la vicenda sanremese finisce per incrociare quella del biodigestore di Taggia. Anche il grande impianto provinciale dei Colli è stato progettato sulla base di flussi, costi e condizioni industriali che nel frattempo sono cambiati. La Provincia sta affrontando difficoltà finanziarie della società concessionaria e ragiona su una profonda variante che possa ridimensionare l’investimento e renderlo nuovamente sostenibile.