Rifiuti a Imperia, Ciccione replica sulla commissione: «Agito nel rispetto delle mie competenze»

Imperia. Il presidente della terza commissione Daniele Ciccione interviene dopo le contestazioni sollevate dalla minoranza durante la seduta dedicata alla gestione dei rifiuti, nella quale il confronto si era concentrato sulla mancata presenza dei soggetti che l’opposizione aveva chiesto di ascoltare, tra cui il DEC, direttore dell’esecuzione del contratto.

«Dal punto di vista della presidenza della commissione e della maggioranza, ho agito nel pieno rispetto delle mie competenze e in conformità con i riferimenti normativi del TUEL e del Regolamento del nostro Comune. In merito alla convocazione dei soggetti terzi, la commissione è un organo collegiale sovrano, al quale spetta autonomamente la decisione in merito alle audizioni.