POLITICA|
Rifiuti a Imperia, Ciccione replica sulla commissione: «Agito nel rispetto delle mie competenze»
Il presidente della terza commissione interviene dopo le contestazioni della minoranza sulla mancata audizione dei soggetti indicati
Imperia. Il presidente della terza commissione Daniele Ciccione interviene dopo le contestazioni sollevate dalla minoranza durante la seduta dedicata alla gestione dei rifiuti, nella quale il confronto si era concentrato sulla mancata presenza dei soggetti che l’opposizione aveva chiesto di ascoltare, tra cui il DEC, direttore dell’esecuzione del contratto.
«Dal punto di vista della presidenza della commissione e della maggioranza, ho agito nel pieno rispetto delle mie competenze e in conformità con i riferimenti normativi del TUEL e del Regolamento del nostro Comune. In merito alla convocazione dei soggetti terzi, la commissione è un organo collegiale sovrano, al quale spetta autonomamente la decisione in merito alle audizioni.
La commissione si è regolarmente riunita per deliberare collegialmente quali vertici invitare. In tale contesto, la convocazione del DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) non è stata ritenuta necessaria né opportuna in questa fase, trattandosi di una valutazione rimessa alla determinazione della commissione stessa, la quale non dispone di un potere diretto di coazione sui vertici aziendali. Ciascuna parte ha esercitato le proprie prerogative, e la presidenza ha operato con la massima trasparenza, escludendo qualsiasi azione unilaterale o non condivisa nei confronti dei soggetti terzi coinvolti», dichiara il presidente della terza commissione Daniele Ciccione.