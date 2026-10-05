Rifiuti a Imperia, Bracco scrive al prefetto: «Serve un incontro urgente sulla commissione ambiente»

Imperia. La gestione della commissione ambiente finisce all’attenzione del prefetto. Il consigliere comunale Ivan Bracco ha chiesto un incontro urgente con Antonio Giaccari, intervenendo anche a nome dei colleghi Daniela Bozzano, Loredana Modaffari e Lucio Sardi, dopo quanto accaduto durante la seduta dedicata al servizio di raccolta dei rifiuti e alle condizioni dei mezzi della ditta appaltatrice.

«Vogliamo illustrare al prefetto la situazione che si è venuta a creare nell’ambito della commissione», spiega Bracco. Al centro della contestazione c’è la riunione del 1° ottobre, convocata su richiesta della minoranza per affrontare le criticità segnalate sul servizio. «Avevamo domandato la presenza di tutte le parti interessate: De Vizia Transfer, il direttore dell’esecuzione del contratto, il comune e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di acquisire informazioni e cercare soluzioni», sostiene il consigliere. Alla seduta ha partecipato soltanto l’assessore all’ambiente. «Ci è stato detto che avremmo dovuto prima presentare le domande e che gli altri soggetti sarebbero stati eventualmente invitati in un secondo momento. Riteniamo che questa impostazione non trovi riscontro nel regolamento comunale», afferma Bracco, che chiede quindi l’intervento della prefettura «per fare chiarezza e tutelare sia i cittadini sia i lavoratori della ditta appaltatrice».

La vicenda nasce dalle richieste avanzate nei mesi scorsi da una parte dell’opposizione. I consiglieri Lucio Sardi, Deborah Bellotti, Ivan Bracco, Enrico Lauretti e Luciano Zarbano avevano domandato la convocazione della commissione dopo le segnalazioni relative al parco mezzi di De Vizia Transfer e un incontro con le rappresentanze sindacali dei dipendenti, durante il quale erano state riferite difficoltà nelle condizioni di lavoro e problematiche riguardanti veicoli e strutture aziendali.