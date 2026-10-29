Ricostruzione passerella sul Roja, superata prima prova di carico sui pali di fondazione

Le lavorazioni si svolgono a circa tre metri sotto il livello del mare, in condizioni particolarmente complesse. Grazie a una progettazione dettagliata e a un’esecuzione accurata, è stato possibile realizzare un’area asciutta alla quota di fondazione, utilizzata per effettuare le prove e che nei prossimi giorni ospiterà le lavorazioni necessarie alla costruzione delle fondazioni del ponte. I pali sono stati sottoposti a un carico pari a una volta e mezza quello massimo teorico previsto, in conformità alle norme vigenti e con l’obiettivo di verificare un adeguato margine di sicurezza statica. Le prove sono state coordinate dall’ufficio di direzione lavori, alla presenza del collaudatore statico. Nei prossimi giorni saranno completate le lavorazioni sui pali della pila centrale e seguiranno le relative prove di carico.

«Quando guardiamo un palazzo o un ponte, non vediamo le fondazioni. Eppure sono proprio queste opere a garantire la stabilità e la durabilità dell’opera nel tempo. Per realizzarle servono attrezzature specifiche, lavorazioni complesse e competenze altamente specializzate – dichiara il sindaco Flavio Di Muro – . Il superamento della prima prova di carico è quindi un risultato importante e una conferma della qualità del lavoro svolto. La ricostruzione è in una fase avanzata. Come accade in interventi di questa complessità, non sono mancati piccoli imprevisti, che sono stati però affrontati e risolti rapidamente grazie alla collaborazione tra impresa, direzione lavori, collaudatore e dirigente responsabile del progetto. Continueremo a seguire con attenzione ogni fase dei lavori, perché la passerella possa tornare a essere pienamente fruibile con la solidità e la sicurezza che la cittadinanza si aspetta».