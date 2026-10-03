Riasfaltata la strada per Fontanili, Glori Superiore e Roggeri a Montalto Carpasio

Montalto Carpasio. Si è concluso un primo intervento di manutenzione straordinaria sulla strada carrozzabile che conduce alle borgate di Fontanili, Glori Superiore e Roggeri. Il Comune di Montalto Carpasio ha infatti provveduto a riasfaltare circa 250 metri del tratto stradale, particolarmente deteriorato, con l’obiettivo di proseguire i lavori e completare l’intervento nel corso del 2027.

A dare rilievo all’intervento è l’associazione “Amici dei 3 Borghi” Aps, costituitasi ufficialmente circa sei mesi fa con l’obiettivo di tutelare e promuovere le tre borgate. A nome dell’associazione interviene il presidente Matteo Filippone, che sottolinea il risultato raggiunto dopo i primi mesi di confronto con l’amministrazione comunale.

Le tre borgate, spiega Filippone, contano attualmente due residenti e tre aziende agricole, ma durante il periodo estivo sono interessate da una significativa presenza legata alle numerose seconde case, oltre che da attività comunitarie, ludiche e turistiche.

«Dopo solo pochi mesi di dialogo con il sindaco Mariano Bianchi del Comune di Montalto Carpasio e l’ufficio tecnico relativo e la sottolineatura delle gravi condizioni del tratto stradale, il Comune è intervenuto in modo tempestivo ed efficace, riasfaltando già ben 250 ml e progettando di proseguire con la conclusione dei lavori nell’anno 2027», sottolinea.

L’associazione esprime quindi soddisfazione per il confronto instaurato con l’amministrazione e per l’attenzione riservata alle esigenze delle borgate. «Considerando che il dialogo con l’istituzione è stato e sarà molto proficuo, la nostra preoccupazione rimane vigile», spiega però il presidente.

Il motivo riguarda il tratto iniziale della strada, che ricade invece sotto la competenza del Comune di Molini di Triora. Gli “Amici dei 3 Borghi” auspicano quindi che possa essere avviato un analogo confronto anche con l’amministrazione di Molini, così da garantire continuità agli interventi.