Rete fognaria e qualità delle acque a Sanremo, assessore Moscato: «Non saremo spettatori passivi»

Un intervento dettagliato per rimarcare il confine tra le competenze dei diversi enti coinvolti, e focalizzare l’attenzione sulle azioni e sulle responsabilità che l’amministrazione comunale intende assumersi per salvaguardare l’ambiente e la città

Sanremo. Rete fognaria, qualità delle acque di balneazione, e tutela del territorio: sono questi i temi che, di recente, stanno interessando e accendendo il dibattito nel comune di Sanremo. A seguito dei molteplici disagi che si sono susseguiti nel corso dei mesi estivi – tra divieti di balneazione e problematiche legate alle condutture fognarie – l’assessore all’Ambiente Ester Moscato ha voluto fare chiarezza sulla situazione attraverso un’intervista rilasciata a Riviera24. Un intervento dettagliato per rimarcare il confine tra le competenze dei diversi enti coinvolti, ovvero Rivieracqua ed Egato (Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale) e focalizzare l’attenzione sulle azioni e sulle responsabilità che l’amministrazione comunale intende assumersi per salvaguardare l’ambiente e la città.

A monte del problema c’è una netta distinzione istituzionale da non sottovalutare: «Ritengo necessario fare chiarezza su una questione particolarmente importante per Sanremo che riguarda la rete fognaria, la qualità delle acque di balneazione. E più in generale, la tutela ambientale del nostro territorio. Il dibattito di queste settimane pone una domanda legittima: quali sono le responsabilità di Rivieracqua? Quali quelle dell’Egato? E soprattutto, che cosa può concretamente fare il Comune di Sanremo? È da questa domanda che credo si debba partire.

Innanzitutto, occorre distinguere la proprietà delle infrastrutture dalla loro gestione. Le infrastrutture comprese nel Servizio idrico integrato, anche quando restano patrimonialmente di proprietà degli enti locali, sono affidate in concessione d’uso al gestore. La proprietà comunale, pertanto, non attribuisce automaticamente al Comune una concorrente potestà di gestione, e non consente all’Ente di decidere unilateralmente di modificare, sostituire o ampliare le infrastrutture affidate.

Nell’ambito del Servizio idrico integrato, Rivieracqua è il soggetto cui competono la progettazione, la costruzione, l’esercizio, e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento e delle reti di collettamento fognario. Questo significa che, quando una condotta appartenente al Servizio idrico integrato è obsoleta, presenta guasti ricorrenti, e necessita di essere sostituita o adeguata, siamo, in linea generale, nell’ambito delle attività proprie del servizio affidato al gestore.

Accanto a Rivieracqua vi è poi l’Egato, al quale spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, e controllo del Servizio idrico integrato. Gli interventi strutturali non possono, quindi, essere decisi isolatamente dal singolo Comune, ma devono trovare corretta collocazione negli strumenti di programmazione del servizio. Anche l’eventuale contestazione di inadempimenti del gestore e l’esercizio dei poteri previsti dalla disciplina del Servizio idrico integrato appartengono all’Egato. Il Comune, però, può e deve documentare le criticità, e investire formalmente l’Egato affinché eserciti le proprie attribuzioni».

Nello specifico, dunque, la progettazione, la manutenzione e la gestione della rete spettano a Rivieracqua, mentre le funzioni di programmazione e controllo fanno capo all’Egato. Ciononostante, Palazzo Bellevue non intende rimanere a guardare da spettatore passivo.

«Questo è il punto sul quale, come assessore all’Ambiente, intendo assumere un impegno preciso.», prosegue Ester Moscato, «Il fatto che il Comune non possa sostituirsi al gestore non significa che il Comune non abbia strumenti per agire. Al contrario, ritengo che questi strumenti debbano essere utilizzati fino in fondo. Per questa ragione, verrà predisposto un formale atto di impulso dell’amministrazione comunale, finalizzato ad attivare, nell’ambito delle competenze e dei poteri attribuiti al Comune, tutte le iniziative necessarie ad affrontare in maniera strutturale le criticità della rete fognaria che possono avere conseguenze sull’ambiente e sulla qualità delle acque di balneazione.

Con tale atto, intendiamo chiedere formalmente che venga effettuata una ricognizione delle criticità della rete fognaria sul territorio di Sanremo, con particolare attenzione ai punti interessati da guasti ricorrenti, alla vetustà delle condotte, e alle situazioni che possono determinare conseguenze ambientali e sulla balneazione. Intendiamo chiedere, inoltre, che siano chiaramente individuati gli interventi già programmati, quelli finanziati, quelli in progettazione, e quelli ancora necessari, con l’indicazione, per quanto possibile, delle relative priorità e dei cronoprogrammi.

Le criticità documentate dal Comune dovranno essere formalmente portate all’attenzione dell’Egato affinché, nell’esercizio delle proprie competenze, verifichi l’adeguatezza della programmazione esistente e valuti gli interventi necessari nei confronti del gestore. Il Comune potrà, inoltre, indicare le proprie priorità territoriali, chiedere studi e progettazioni, sollecitare l’inserimento degli interventi necessari nel Piano d’Ambito e nel Programma degli Interventi, e monitorare nel tempo l’attuazione degli impegni assunti. Laddove dovessero emergere interventi di particolare rilevanza strategica per Sanremo, ritengo corretto che l’amministrazione possa anche valutare la possibilità di concorrere finanziariamente alla loro realizzazione. Questo, naturalmente, nel rispetto delle competenze dell’Egato, della programmazione del Servizio idrico integrato, e degli accordi necessari con Rivieracqua.»

Sul fronte del monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, invece, il Comune si è già mosso concretamente, tramite l’attivazione di un canale di verifica autonomo: «Parallelamente, come assessorato all’Ambiente, abbiamo già scelto di non limitarci ad attendere passivamente gli eventi. Perciò, abbiamo istituito un meccanismo comunale di controllo delle acque di balneazione, affidando analisi a un laboratorio privato, con verifiche svolte in contraddittorio con Arpal. Si tratta di una scelta precisa: la gestione della rete fognaria appartiene al Servizio idrico integrato, ma il Comune ha il dovere politico e amministrativo di conoscere quello che accade sul proprio territorio, acquisire elementi di verifica e tutelare, nell’ambito delle proprie competenze, l’ambiente, la balneazione e gli interessi della città. Questo sistema di controllo ci permette anche di affrontare ogni episodio sulla base di dati e verifiche, evitando automatismi.

Un eventuale superamento dei parametri microbiologici deve essere verificato, e ne deve essere ricercata la causa. Quando tale causa è riconducibile a una criticità della rete fognaria, deve essere chiamato a intervenire il soggetto competente. E quando la criticità è ricorrente, l’obiettivo non può essere soltanto la riparazione del singolo guasto, ma deve diventare la sua soluzione strutturale».

«Ogni divieto di balneazione rappresenta, infatti, un problema serio per Sanremo: dal punto di vista ambientale, per l’immagine della città, per il turismo, e per le attività economiche che vivono del nostro mare. Per questo servono dati, responsabilità chiare e, soprattutto, interventi.», conclude l’assessore Moscato, «La posizione che intendo esprimere come assessore all’Ambiente, quindi, è molto semplice. Non vogliamo invadere competenze che la legge attribuisce ad altri soggetti, ma non intendiamo neppure rinunciare a esercitare fino in fondo quelle che appartengono al Comune. Non possiamo sostituirci a Rivieracqua nella gestione del Servizio idrico integrato, ma possiamo pretendere che il gestore adempia agli obblighi che gli competono. Non possiamo sostituirci all’Egato nell’esercizio dei suoi poteri di programmazione e controllo, ma possiamo investirlo formalmente delle criticità presenti sul nostro territorio e chiedere che eserciti quei poteri.