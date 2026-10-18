Rallye Sanremo: vince Andolfi, Daprà campione italiano

Sanremo. Fabio Andolfi vince per la seconda volta il Rallye Sanremo, Roberto Daprà conquista il suo primo titolo di campione italiano assoluto rally. È questo il verdetto della gara del Ponente ligure che, tra colpi di scena e tensione agonistica, è rimasta aperta fino alla pedana di Pian di Nave.

Andolfi, già vincitore nel 2022, affiancato da Marco Menchini sulla Lancia Ypsilon HF, era stato nella prima giornata il più tenace e veloce inseguitore di Andrea Crugnola, impegnato nel tentativo di allungare sugli avversari. Una doppia foratura nella mattinata di domenica ha però compromesso la corsa di quest’ultimo, rimasto senza pneumatici di scorta e costretto al ritiro all’uscita della speciale del Langan.

Proprio nelle prove di Vignai e Langan, decisive per l’uscita di scena di Crugnola, Andolfi ha aumentato il ritmo conquistando il comando della classifica. Al riordino di metà giornata il suo vantaggio era di 14”9 su Roberto Daprà, navigato da Luca Guglielmetti sulla Škoda Fabia, salito in seconda posizione dopo aver superato la Toyota GR Yaris di Simone Campedelli e Tania Canton.

Per il pilota trentino la sfida non riguardava soltanto il risultato del Rallye Sanremo, ma anche la conquista del Campionato Italiano Assoluto Rally, nel quale si presentava da leader. Per assicurarsi matematicamente il titolo doveva chiudere tra i primi tre della graduatoria generale.

Daprà ha quindi gestito la propria gara mantenendosi sempre fra i tre più veloci nelle speciali pomeridiane e controllando il ritorno di Boštjan Avbelj, affiancato dal connazionale Damijan Andrejka sulla Škoda Fabia. Lo sloveno, per strappargli il tricolore, avrebbe dovuto necessariamente vincere, risultato che in alcune combinazioni non sarebbe comunque bastato.

Dopo un avvio complicato, nel quale aveva faticato a trovare il ritmo sulle strade insidiose dell’entroterra, Avbelj ha reagito conquistando tutte e quattro le prove della domenica pomeriggio. La rimonta lo ha portato al quarto posto, a 6”9 dal vincitore, alle spalle di Campedelli-Canton, terzi a 6”0. Daprà ha invece concluso secondo, staccato di appena 4”7 da Andolfi, centrando l’obiettivo stagionale.

Quinta posizione per Andrea Nucita, con Alex Guion sul sedile di destra della Škoda Fabia. Il pilota ha dominato anche al Sanremo la classifica del Promozione, campionato che si era già aggiudicato in precedenza.

Prestazione positiva anche per Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, che hanno portato la loro Lancia Ypsilon al 14esimo posto assoluto, risultando i migliori tra gli equipaggi delle Due Ruote Motrici, categoria nella quale avevano già conquistato il titolo nella precedente gara.

Nel Trofeo Lancia Ypsilon il successo è andato a Mattia Vita e Alessio Foresto, protagonisti di un confronto serrato con Nicolò Ardizzone e Alessio Scartabelli. Dopo aver inseguito gli avversari per buona parte della giornata, Vita ha ridotto progressivamente il distacco nelle speciali pomeridiane, effettuando il sorpasso sulla Ghimbegna. Il primato è stato poi mantenuto nelle due prove successive, fino al traguardo con un margine di 17”9.

Nella Suzuki Rally Cup si è imposto Jean Claude Vallino, navigato da Sandro Sanesi. L’equipaggio ha preso il comando fin dalla seconda prova speciale, costruendo un vantaggio che gli ha permesso di chiudere con 42”3 sul più diretto inseguitore.

La classifica assoluta del Rallye Sanremo