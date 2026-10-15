Rallye Sanremo, De Matteis e Bico svelano la nuova Citroën DS3 N5: a Portosole la presentazione ufficiale
Al Kaya il debutto in casa della vettura con cui la coppia sanremese affronterà sabato il 73° Rallye Sanremo. Una nuova sfida con quattro ruote motrici, un team rinnovato e il sostegno delle aziende del territorio, tra cui Riviera24.it
La presentazione si è svolta questa sera nella suggestiva cornice del Kaya, a Portosole, alla presenza degli appassionati di rally, dei rappresentanti delle aziende sponsor e naturalmente dei due protagonisti, coppia affiatata non soltanto nell’abitacolo ma anche nella vita privata. Un appuntamento che ha rappresentato l’occasione per conoscere da vicino il nuovo progetto sportivo dell’equipaggio sanremese, reduce dalla prima esperienza condivisa al Rallye Sanremo dello scorso anno, quando De Matteis e Bico avevano affrontato la competizione a bordo della Lancia Ypsilon Rally4 HF.
Dodici mesi dopo, il salto di categoria. La Citroën DS3 N5, dotata di trazione integrale, rappresenta un deciso passo avanti sotto il profilo delle prestazioni rispetto alla precedente Lancia a due ruote motrici. Una scelta che ha comportato anche il passaggio a un nuovo team, in grado di mettere a disposizione dell’equipaggio la vettura e l’assistenza tecnica necessarie per affrontare questa nuova avventura. Il primo assaggio delle potenzialità della Citroën è arrivato proprio nei giorni scorsi, in occasione della 24ª edizione del Rallylegend di San Marino, dove De Matteis e Bico hanno avuto l’opportunità di testare la macchina sulle prove speciali della manifestazione. Un’esperienza affrontata soprattutto con l’obiettivo di acquisire confidenza con la nuova trazione integrale, studiarne le reazioni e prepararsi al ben più impegnativo appuntamento sulle strade del Ponente ligure. Adesso, però, si fa sul serio. Sabato pomeriggio il duo sanremese tornerà in gara al Rallye Sanremo, una competizione che per entrambi conserva un significato particolare. Correre sulle strade di casa, davanti agli appassionati e agli amici che seguono il loro percorso sportivo, aggiunge inevitabilmente emozione a una sfida già importante dal punto di vista tecnico.
Durante la serata di presentazione al Kaya di Portosole, Gianni De Matteis e Giulia Bico hanno raccontato le prime sensazioni al volante della nuova Citroën DS3 N5 e le aspettative per il Rallye Sanremo, che li vedrà nuovamente protagonisti sulle strade di casa. «Siamo contentissimi di aver avuto la possibilità di provare la macchina la settimana scorsa al Rallylegend – racconta Gianni De Matteis –. Abbiamo cominciato a prenderle le misure, anche se ho commesso qualche errore di troppo. Devo dire che è una vettura davvero divertente da guidare. Adesso siamo pronti, giochiamo in casa e vogliamo soprattutto divertirci. Credo che il Sanremo possa essere la gara giusta per questa macchina, anche perché per domenica è prevista pioggia e avere quattro ruote motrici potrebbe tornarci particolarmente utile». Il pilota sanremese sottolinea soprattutto il salto tecnico rispetto alla Lancia utilizzata nella passata stagione: «È un cambiamento notevole. Anche la Lancia è una macchina molto veloce, ma con due sole ruote motrici si perde qualcosa in termini di aderenza e trazione. Con la Citroën il modo di guidare è completamente diverso e devo cercare di adattarmi il più rapidamente possibile. È qualcosa che ho sempre fatto anche quando correvo in moto, passando dalle piccole alle grandi cilindrate. L’obiettivo è capire subito come sfruttare al meglio le caratteristiche del mezzo».
Entusiasta anche Giulia Bico, che guarda con particolare interesse al confronto con vetture di categoria superiore: «Speriamo di ottenere un bel risultato sulle nostre strade, naturalmente nei limiti delle nostre possibilità. Sarà interessante confrontarci anche con macchine più potenti della nostra e vedere quali tempi riusciremo a realizzare. Le prove speciali sono bellissime e non vedo l’ora di affrontare nuovamente quella spettacolare di Portosole. Poi, chilometro dopo chilometro, capiremo fin dove possiamo arrivare. Se domenica dovesse davvero piovere, credo che ci sarà ancora più da divertirsi». Quanto alle ambizioni, De Matteis chiarisce che l’attenzione non sarà rivolta esclusivamente alla propria classe: «La nostra N5 è una vettura performante, anche se le Rally2 rappresentano un livello superiore in termini di potenza e prestazioni. Noi, però, vogliamo guardare soprattutto alla classifica assoluta, più che limitarci al confronto con gli altri equipaggi della nostra categoria». E lo sguardo, inevitabilmente, si spinge anche oltre il Rallye Sanremo. Alla domanda su un possibile ritorno al Rallye Monte-Carlo, dopo l’esperienza vissuta lo scorso gennaio, De Matteis non nasconde la tentazione: «È un pensiero che c’è. Come si fa a non pensarci, con una gara così importante praticamente dietro casa? Però adesso concentriamoci sul Sanremo. Poi vedremo se ci saranno le condizioni per tornare a Monaco».
La presentazione di Portosole, alla presenza del direttore Giorgio Casareto, è stata anche l’occasione per valorizzare il sostegno delle numerose realtà imprenditoriali che hanno deciso di accompagnare De Matteis e Bico in questa nuova stagione motoristica. Un progetto che unisce passione sportiva e promozione del territorio, con il coinvolgimento di imprese appartenenti a settori differenti. A partire Safety21, Impresa Dell’Arena, Engine – Zenita Group, Presscomm Tech, MYS, Trucchi Efisio, Cutellè Impianti Tecnologici, D.E.M. Bat, Impresa Tesorini S.r.l., My Flowers Sas e Silvano & C. Impresa Costruzioni. Tra i partner figura dunque ancora una volta Riviera24.it, che già dalla passata stagione sostiene il percorso sportivo di Gianni De Matteis e Giulia Bico. Una collaborazione che si rinnova in occasione di uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sanremese, accanto alle altre aziende che hanno scelto di investire nell’equipaggio.
Per la coppia si tratta di un nuovo capitolo dopo un’annata che li aveva visti protagonisti anche al Rallye Monte-Carlo, affrontato lo scorso gennaio con la Lancia e concluso con il terzo posto di classe Rally4, nonostante un incidente e la successiva ripartenza resa possibile dal lavoro dei meccanici. Ora l’obiettivo è mettere a frutto l’esperienza accumulata e misurarsi con una vettura dalle caratteristiche decisamente diverse, su un percorso che richiederà precisione, ritmo e capacità di adattamento.
Il risultato al Rallylegend.La trasferta a San Marino si è conclusa con un bilancio decisamente positivo per Gianni De Matteis e Giulia Bico, al debutto sulla nuova Citroën DS3 N5. Nella spettacolare Sprint Legend Race inaugurale, l’equipaggio sanremese ha conquistato l’11° posto assoluto e il primo nella classe N5. Un buon esordio confermato nelle successive giornate di gara, al termine delle quali la coppia ha chiuso il 24° Rallylegend al 17° posto della classifica generale e al secondo posto di classe N5, con un distacco di appena 30 secondi e 4 decimi dai vincitori Jacopo Rigo e Lorenzo Pagliaro, su Ford Fiesta N5. Un risultato incoraggiante, soprattutto considerando la necessità di prendere confidenza con una vettura completamente diversa dalla Lancia utilizzata fino alla scorsa stagione. Un primo banco di prova superato positivamente, che permette ora a De Matteis e Bico di presentarsi al Rallye Sanremo con maggiore esperienza e fiducia nelle potenzialità della nuova Citroën.