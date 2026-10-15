Rallye Sanremo, De Matteis e Bico svelano la nuova Citroën DS3 N5: a Portosole la presentazione ufficiale

La presentazione di Portosole, alla presenza del direttore Giorgio Casareto, è stata anche l’occasione per valorizzare il sostegno delle numerose realtà imprenditoriali che hanno deciso di accompagnare De Matteis e Bico in questa nuova stagione motoristica. Un progetto che unisce passione sportiva e promozione del territorio, con il coinvolgimento di imprese appartenenti a settori differenti. A partire Safety21, Impresa Dell’Arena, Engine – Zenita Group, Presscomm Tech, MYS, Trucchi Efisio, Cutellè Impianti Tecnologici, D.E.M. Bat, Impresa Tesorini S.r.l., My Flowers Sas e Silvano & C. Impresa Costruzioni. Tra i partner figura dunque ancora una volta Riviera24.it, che già dalla passata stagione sostiene il percorso sportivo di Gianni De Matteis e Giulia Bico. Una collaborazione che si rinnova in occasione di uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sanremese, accanto alle altre aziende che hanno scelto di investire nell’equipaggio.

Per la coppia si tratta di un nuovo capitolo dopo un’annata che li aveva visti protagonisti anche al Rallye Monte-Carlo, affrontato lo scorso gennaio con la Lancia e concluso con il terzo posto di classe Rally4, nonostante un incidente e la successiva ripartenza resa possibile dal lavoro dei meccanici. Ora l’obiettivo è mettere a frutto l’esperienza accumulata e misurarsi con una vettura dalle caratteristiche decisamente diverse, su un percorso che richiederà precisione, ritmo e capacità di adattamento.

Il risultato al Rallylegend.La trasferta a San Marino si è conclusa con un bilancio decisamente positivo per Gianni De Matteis e Giulia Bico, al debutto sulla nuova Citroën DS3 N5. Nella spettacolare Sprint Legend Race inaugurale, l’equipaggio sanremese ha conquistato l’11° posto assoluto e il primo nella classe N5. Un buon esordio confermato nelle successive giornate di gara, al termine delle quali la coppia ha chiuso il 24° Rallylegend al 17° posto della classifica generale e al secondo posto di classe N5, con un distacco di appena 30 secondi e 4 decimi dai vincitori Jacopo Rigo e Lorenzo Pagliaro, su Ford Fiesta N5. Un risultato incoraggiante, soprattutto considerando la necessità di prendere confidenza con una vettura completamente diversa dalla Lancia utilizzata fino alla scorsa stagione. Un primo banco di prova superato positivamente, che permette ora a De Matteis e Bico di presentarsi al Rallye Sanremo con maggiore esperienza e fiducia nelle potenzialità della nuova Citroën.