Rallye Sanremo 2026 accende i motori

Sanremo. Il Rallye Sanremo 2026 ha aperto ufficialmente i battenti con il via della prima vettura del 41° Sanremo Rally Storico, evento valido per il Campionato Europeo Autostoriche e Classiche (EHRC) e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS). Ad inaugurare la gara dalla pedana allestita a Pian di Nave è stato il campione finlandese Jari-Matti Latvala alla guida di una Toyota Celica ST 185, seguito dal belga Ghislain De Mevius su Subaru Impreza GT e dal francese François Delecour al volante di una Peugeot 306 Maxi. Alle loro spalle sono partiti il belga Freddy Loix e il valtellinese Lucio Da Zanche, primo degli italiani in gara su Porsche 911 SC RS.

Dopo le prime quattro prove speciali della mattinata, che hanno visto i piloti confrontarsi sui percorsi di San Romolo-Ghimbegna, Bivio Ceppo-Badalucco, Molini-Buggio e Semoigo-Bajardo, a guidare la classifica generale del Campionato Europeo sono François Delecour e Fabrice Gordon. L’equipaggio transalpino si è aggiudicato i passaggi sulle prove di Bignone e Langan, chiudendo in testa con il tempo totale di 40 minuti, 29 secondi e 6 decimi. In seconda posizione segue la coppia polacca formata da Maciej Lubiak e Grzegorz Dachowski su Porsche 911, staccata di 20 secondi e 2 decimi dopo aver conquistato le altre due speciali, mentre al terzo posto provvisorio si trovano i belgi Ghislain De Mevius e Johan Jalet con un ritardo di 32 secondi e 4 decimi.

Nel Campionato Italiano il comando della gara è affidato a Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis su Porsche 911. Tra le vetture classiche, invece, il miglior crono al termine delle quattro prove è stato firmato dall’equipaggio composto da Zippo e Arena su Subaru Impreza GT.

Durante la sosta al riordino sono arrivate anche le prime dichiarazioni dei protagonisti. Il leader Delecour si è detto molto soddisfatto del comportamento della vettura e della bellezza delle strade sanremesi, mentre Latvala ha sottolineato di dover affinare il proprio ritmo di guida pur esprimendo grande apprezzamento per la prova di Langan. De Mevius ha riferito di aver riscontrato un problema ai freni nella seconda speciale, mentre Da Zanche ha spiegato di affrontare l’appuntamento come una gara test a causa di una leggera influenza.