Rallye di Sanremo resta fuori dall’Europa, assessore Lombardi: «Dispiace, massima disponibilità per il futuro»

Sanremo . «Dispiace che per il 2027 non si siano create le condizioni per il ritorno del Rallye Sanremo nel calendario europeo, soprattutto dopo la candidatura già presentata nei mesi scorsi e il lavoro avviato sul progetto, che avevamo seguito con attenzione, e dopo un fine settimana che ha confermato ancora una volta il valore e la capacità di richiamo internazionale della manifestazione». Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi dopo la conferma, arrivata questo pomeriggio a margine della premiazione della 73ª edizione della gara direttamente dal patron Sergio Maiga , dell’assegnazione alla Sardegna della validità europea per il prossimo anno.

«Da parte nostra c’è massima disponibilità a continuare a lavorare, insieme agli organizzatori e alle istituzioni del territorio, su un progetto che possa riportare in futuro Sanremo nel panorama europeo. Un appuntamento di quel livello richiede naturalmente risorse importanti e una programmazione condivisa: sarà quindi necessario individuare, quando si presenteranno nuovamente le condizioni, le formule e i canali più adeguati per reperire i finanziamenti necessari e costruire un progetto sostenibile. Sanremo ha una storia rallistica riconosciuta a livello internazionale e credo sia giusto mantenere aperta questa prospettiva, lavorando con la massima serietà».