Rallye di Sanremo resta fuori dall’Europa, assessore Lombardi: «Dispiace, massima disponibilità per il futuro»
Assegnato alla Sardegna
Sanremo. «Dispiace che per il 2027 non si siano create le condizioni per il ritorno del Rallye Sanremo nel calendario europeo, soprattutto dopo la candidatura già presentata nei mesi scorsi e il lavoro avviato sul progetto, che avevamo seguito con attenzione, e dopo un fine settimana che ha confermato ancora una volta il valore e la capacità di richiamo internazionale della manifestazione». Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi dopo la conferma, arrivata questo pomeriggio a margine della premiazione della 73ª edizione della gara direttamente dal patron Sergio Maiga, dell’assegnazione alla Sardegna della validità europea per il prossimo anno.
«Da parte nostra c’è massima disponibilità a continuare a lavorare, insieme agli organizzatori e alle istituzioni del territorio, su un progetto che possa riportare in futuro Sanremo nel panorama europeo. Un appuntamento di quel livello richiede naturalmente risorse importanti e una programmazione condivisa: sarà quindi necessario individuare, quando si presenteranno nuovamente le condizioni, le formule e i canali più adeguati per reperire i finanziamenti necessari e costruire un progetto sostenibile. Sanremo ha una storia rallistica riconosciuta a livello internazionale e credo sia giusto mantenere aperta questa prospettiva, lavorando con la massima serietà».