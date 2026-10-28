Quale sarà il presepe più bello quest’anno? Al via il concorso diocesano con voto online

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Le parrocchie possono iscriversi fino al 30 novembre. Saranno i cittadini a esprimere le proprie preferenze, ma l’ultima parola spetterà alla giuria

Ventimiglia. Quale sarà il presepe più bello quest’anno? A scegliere il preferito potranno essere anche i cittadini, chiamati a votare online le rappresentazioni della Natività realizzate nelle chiese del territorio. È questa la novità dell’edizione 2026 del concorso promosso dalla diocesi di Ventimiglia-Sanremo e riproposto dal vescovo Antonio Suetta dopo il successo dello scorso anno.

Il tema scelto è «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce», ispirato all’omelia pronunciata da papa Leone XIV durante la messa del 24 dicembre 2025 nella basilica di San Pietro. Un invito a interpretare il significato del Natale attraverso scenografie, ambientazioni e creatività artigianale.

Possono partecipare tutti gli allestimenti realizzati nelle chiese parrocchiali, succursali e di confraternita. Le iscrizioni, aperte dal 15 ottobre, dovranno arrivare entro il 30 novembre all’indirizzo presepe@diocesiventimiglia.it. La richiesta deve essere presentata dal parroco, anche quando l’opera non è ancora completata. Successivamente potranno essere inviati una breve descrizione e le fotografie.

La principale novità riguarda il sistema di votazione. Dal 30 novembre al 12 dicembre, collegandosi al portale www.diocesi.cloud, chiunque potrà scegliere la propria rappresentazione preferita. Per esprimere la preferenza occorrerà registrarsi con un indirizzo email e ciascun partecipante avrà a disposizione un solo voto.

Attenzione, però: il più votato dal pubblico non sarà necessariamente il vincitore. Entro il 15 dicembre, infatti, la giuria esaminerà i lavori valutando l’aderenza al tema, l’ambientazione, la valorizzazione della sacra famiglia, gli effetti luminosi e sonori, gli eventuali movimenti, il rapporto con il racconto evangelico e l’artigianalità. La sua scelta potrà confermare il risultato popolare oppure ribaltare la classifica.