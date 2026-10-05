Pulizia ecoisole: interventi in via Dante, zona Casinò, Foce e corso Vittorio Emanuele
Le operazioni, mirate a garantire il decoro e l’igiene urbana nei punti a maggiore frequentazione, sono state coordinate dall’assessorato all’ambiente guidato da Ester Moscato ed effettuate sul campo dalle squadre di Amaie Energia
Sanremo. Si sono svolti nei giorni scorsi gli interventi di pulizia e manutenzione delle ecoisole cittadine dislocate in diversi punti strategici di Sanremo: da via Dante all’area adiacente al Casinò, fino al quartiere della Foce e a corso Vittorio Emanuele.
Le operazioni, mirate a garantire il decoro e l’igiene urbana nei punti a maggiore frequentazione, sono state coordinate dall’assessorato all’ambiente guidato da Ester Moscato ed effettuate sul campo dalle squadre di Amaie Energia.
«Questi interventi – dichiara l’assessore Ester Moscato – migliorano l’impatto visivo e l’igiene dei nostri quartieri, soprattutto delle zone più frequentate. Colgo l’occasione per ricordare il rispetto delle regole del conferimento dei rifiuti, invitando a evitarne l’abbandono all’esterno dei contenitori. Tutti insieme possiamo collaborare per una città più pulita».