Province, Piantedosi: «Servono un ruolo chiaro e risorse adeguate»

Imperia. «È mia ferma convinzione che sia necessario infondere nuova linfa a questi enti, restituendo loro una collocazione chiara e definita nel quadro delle Autonomie locali». A sostenerlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un messaggio inviato al presidente dell’Unione delle Province d’Italia, Enzo Lattuca, in occasione della 39ª Assemblea nazionale dell’Upi, in programma oggi e domani al teatro Cavour di Imperia. Il ministro non è potuto intervenire in presenza per precedenti impegni istituzionali.

Piantedosi sottolinea il ruolo svolto dalle Province in oltre ottant’anni di storia repubblicana, evidenziando come questi enti rappresentino un presidio di coesione territoriale, capace di dare voce anche alle comunità più isolate.

Il sistema delle autonomie locali, osserva, è stato messo sotto pressione dalle politiche di spending review, dalla riduzione e dall’invecchiamento del personale e dalla mancanza di risorse adeguate. Una situazione che ha inciso sull’efficacia dell’azione amministrativa e sulla qualità dei servizi ai cittadini.

Per il ministro è quindi necessario rafforzare le Province, restituendo loro competenze e risorse per garantire servizi essenziali, dalla viabilità all’edilizia scolastica, fino alla tutela ambientale.

«Definire con chiarezza “chi fa cosa” è la precondizione per far dialogare i diversi livelli di governo in modo sinergico e trasparente», scrive, sottolineando l’importanza di evitare sovrapposizioni di competenze e vuoti amministrativi.

Nel messaggio Piantedosi richiama anche le riforme attualmente all’esame del Parlamento, tra cui il disegno di legge delega per la revisione del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali. L’obiettivo, afferma, è costruire «un impianto moderno e condiviso, capace di coniugare autonomia e unitarietà».