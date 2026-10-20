Province: Meloni, «Enti fondamentali per la coesione territoriale, superare il limbo della legge Delrio»

Imperia. Le Province sono «presidi di coesione territoriale» e svolgono una funzione «indispensabile di raccordo per lo sviluppo dei territori». Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato alla 39ª assemblea nazionale dell’Unione delle Province italiane (Upi), in corso a Imperia, alla quale non ha potuto partecipare personalmente.

La premier ha richiamato il ruolo degli enti provinciali nel coordinamento delle amministrazioni, con particolare attenzione alle aree interne e ai Comuni più piccoli, sottolineando come le Province abbiano continuato a garantire servizi essenziali nonostante le difficoltà organizzative e finanziarie.

«Nel corso degli ultimi anni, le Province hanno dovuto far fronte, spesso tra carenze d’organico e rigidi vincoli di bilancio, a prove particolarmente impegnative», ha scritto Meloni, citando in particolare la manutenzione della rete viaria e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie superiori. Un impegno che, secondo la presidente del Consiglio, non ha impedito agli enti di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, dimostrando capacità di programmazione e di utilizzo delle risorse nei tempi stabiliti.

Il passaggio centrale del messaggio riguarda la necessità di superare le criticità legate alla legge Delrio del 2014. La norma, ha osservato Meloni, ha lasciato le Province «in un insostenibile limbo che non ne riconosce la storia e la funzione costituzionale».

«Crediamo che sia arrivato il tempo perché il Parlamento valuti, sulla base delle tante proposte presentate e senza pregiudizi di parte, gli effetti di quella norma e il modello di elezione, al fine di rafforzare l’efficienza e la rappresentatività degli organi elettivi», ha affermato la premier. Un tema che riguarda anche le Città metropolitane, dove, ha evidenziato, i cittadini dei Comuni sono governati dal sindaco del capoluogo senza avere la possibilità di eleggerlo direttamente.

Per Meloni, tuttavia, il riordino delle Province deve inserirsi in una revisione più ampia dell’architettura degli enti locali. A questo proposito, ha richiamato la riforma del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (Tuel), che «sta per approdare in Consiglio dei ministri», alla quale seguirà il confronto parlamentare.

L’obiettivo, ha spiegato, è costruire un quadro normativo più coerente, definire con chiarezza le competenze dei diversi livelli istituzionali e restituire piena dignità agli enti territoriali. «Dobbiamo garantire ai cittadini il diritto di poter dialogare con Istituzioni locali forti ed efficienti, capaci di programmare con certezza le opere e i servizi e dare risposte concrete alle istanze dei territori», ha aggiunto.