Province, da Imperia l’appello alla riforma. Scajola: «Non si risparmia sulla democrazia»

Imperia. Ridare alle Province il ruolo che la Costituzione assegna loro, restituendo competenze, risorse e rappresentanza democratica a enti che, dopo la riforma Delrio, sono rimasti in una condizione di incertezza. È il messaggio emerso dalla 39ª assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia, in corso a a Imperia, dove la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha tenuto un discorso al Teatro Cavour, ha riportato al centro del dibattito il futuro degli enti intermedi.

Un confronto che guarda già alla prossima legislatura, con il 2027 indicato come possibile anno della riforma, ma che per i presidenti delle Province richiede anche interventi immediati per evitare che le difficoltà finanziarie compromettano servizi e investimenti. A sintetizzare la posta in gioco è il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola, secondo cui «i risparmi sono doverosi, ma non si fanno sulla democrazia». Scajola ha richiamato il parallelo con il taglio dei parlamentari, sostenendo che la riduzione della rappresentanza non abbia prodotto una corrispondente diminuzione dei costi, e ha criticato la scelta di indebolire le Province nella convinzione di ridurre la spesa pubblica.

«Con la stessa logica si è pensato che eliminando le Province si riuscisse a risparmiare sul costo della politica. Non è stato così, ma questo ha fatto soffrire in modo particolare i Comuni piccoli e medi», ha osservato. In un Paese composto da circa 8mila Comuni, soltanto un centinaio dei quali possono essere considerati grandi, le Province rappresentano infatti un punto di riferimento per i territori più piccoli, chiamati a confrontarsi con problemi che spesso non possono affrontare autonomamente. Per Scajola, le parole pronunciate da Mattarella hanno rappresentato un segnale importante per riaprire il confronto sull’assetto istituzionale italiano. Il presidente della Repubblica, ha sottolineato, ha rivolto al Parlamento un invito a rimettere ordine in un sistema nel quale le competenze dei diversi livelli di governo risultano ancora troppo confuse. Sulla stessa linea il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che ha condiviso la posizione del Capo dello Stato e la necessità di superare la situazione di incertezza in cui si trovano le Province dopo la riforma Delrio.

«Sono rimaste in una sorta di limbo, in una situazione che evidentemente non consente a un’istituzione importante di svolgere il suo ruolo, che è un ruolo di cerniera tra Regioni e Comuni», ha dichiarato il ministro a margine dell’assemblea. L’obiettivo, secondo Zangrillo, è duplice: restituire funzionalità agli enti e riportare i cittadini al centro della loro governance. «Devono eleggere i loro rappresentanti anche nelle Province, tornando a un sistema precedente a quello della riforma Delrio», ha affermato, sottolineando che il rafforzamento dell’istituzione deve passare anche da maggiori risorse finanziarie, competenze e personale. Il ministro ha riconosciuto che, negli ultimi anni, le altre priorità affrontate dal governo, comprese le crisi internazionali, hanno rallentato il percorso. Per la riforma, tuttavia, bisognerà probabilmente guardare alla prossima legislatura. «Dobbiamo essere realisti, ma essere realisti significa essere anche persone serie e quindi non illuderci o comunque non promettere di fare quello che poi non riusciremo a realizzare», ha precisato, condividendo l’ipotesi di avviare il percorso nella legislatura che partirà nel 2027.

È proprio al 2027 che guarda il presidente nazionale dell’Upi, Enzo Lattuca, che considera ormai indispensabile riportare la riforma delle Province nell’agenda politica nazionale. «È giunta l’ora di mettere in agenda questo punto fondamentale e fornire alle Province tutti gli strumenti indispensabili per poter svolgere appieno il proprio ruolo di cerniera del Paese», ha dichiarato, auspicando che il sostegno del presidente della Repubblica possa contribuire a rendere il prossimo anno quello decisivo. Lattuca ha evidenziato come il rafforzamento delle Province non riguardi gli interessi della classe politica che le amministra, ma la capacità degli enti di rispondere alle esigenze delle comunità. Un ruolo particolarmente importante per le aree lontane dai capoluoghi, dove i collegamenti e l’accesso ai servizi rappresentano questioni centrali. «Nelle città capoluogo si riesce ad andare avanti e ad affrontare la modernità da soli. In tutto il resto del territorio, dove vive una buona parte degli italiani, questa difficoltà è insuperabile se non c’è un livello intermedio forte come quello delle Province», ha spiegato.

A sostegno della necessità di una riforma, il presidente dell’Upi ha richiamato anche un sondaggio, annunciato durante l’assemblea, sul rapporto tra cittadini e Province, dal quale – secondo quanto anticipato – emerge un legame di identità, riconoscimento e fiducia nei confronti degli enti. Ma accanto alla riforma di sistema c’è una questione che non può aspettare: quella dei bilanci. «C’è un tempo dell’immediato, che è soprattutto sulla spesa corrente», ha avvertito Lattuca, citando il costo dell’energia elettrica, del personale e gli squilibri finanziari che gravano sugli enti.

«Questi nodi devono essere affrontati da subito in legge di bilancio, altrimenti arriveremo al momento della riforma in una condizione troppo debole dal punto di vista economico-finanziario», ha concluso.

Nel dibattito si inserisce anche il tema del rapporto tra Regioni, Province e Comuni. Scajola ha indicato nella Liguria una delle realtà più accentrate, sottolineando come altre regioni abbiano già avviato percorsi per trasferire competenze agli enti locali.